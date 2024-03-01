«Superman»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας

Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας Σούπερμαν, η οποία επανεκκινεί το νέο κινηματογραφικό σύμπαν που δημιουργεί για την DC μαζί με τον Πίτερ Σάφραν.

Επίσης, αποκάλυψε ότι η ταινία η οποία είχε τον τίτλο «Superman: Legacy» θα ονομάζεται απλά «Superman».

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω την έναρξη των κύριων γυρισμάτων του SUPERMAN σήμερα 29 Φεβρουαρίου, που τυγχάνει να είναι συμπτωματικά και χωρίς να έχει προγραμματιστεί, τα γενέθλια του Σούπερμαν» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram και τη συνόδευσε με ένα κοντινό πλάνο του λογότυπου που έχει η στολή του υπερήρωα.

«Όταν τελείωσα το πρώτο προσχέδιο του σεναρίου, ονόμασα την ταινία «Superman: Legacy». Τη στιγμή που κλείδωσα το τελικό σενάριο, ήταν ξεκάθαρο ότι ο τίτλος θα ήταν "SUPERMAN". Ερχόμαστε τον Ιούλιο του 2025» συμπλήρωσε.

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντέιβιντ Κόρενσγουετ, γνωστός από τους ρόλους του στις σειρές του Ράιαν Μέρφι του Netflix «The Politician» και «Hollywood», επιλέχθηκε να φορέσει την «κόκκινη κάπα του Σούπερμαν». Στον ρόλο της ρεπόρτερ «Λόις Λέιν» η βραβευμένη με Emmy για την ερμηνεία της στη σειρά «The Marvelous Mrs. Maisel», Ρέιτσελ Μπρόσναχαν, ενώ ο Νίκολας Χουλτ έχει τον ρόλο του Λεξ Λούθορ.

Επίσης στο καστ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι Σκάιλερ Γκιζόντο, Άντονι Κάριγκαν, Έντι Γκαθέγκι, Νέιθαν Φίλιον και Ιζαμπέλα Μερσέντ.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία «Superman» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 11 Ιουλίου του 2025, από τη Warner Bros.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

