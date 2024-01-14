Μια νέα ταινία Star Trek είναι στα σκαριά στo στούντιο της Paramount, με τον Τόμπι Χέινς της τηλεοπτικής σειράς της Disney+ Andor (που διαδραματίζεται στο έτερο δημοφιλές sci-fi σύμπαν του Star Wars) να σκηνοθετεί, και τον Σεθ Γκράχαμ-Σμιθ να γράφει το σενάριο, σύμφωνα με το Variety.⁠



Ενώ οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν γίνει γνωστές έως στιγμής, αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι η ταινία δεν είναι αυτή που πολλοί «Trekkies» θα νόμιζαν: διαδραματίζεται δεκαετίες πριν από το Star Trek του 2009, την πρώτη ταινία του reboot του δημοφιλούς franchise επιστημονικής φαντασίας.

Πηγή: skai.gr

Η επερχόμενη ταινία αναμένεται να επεκτείνει περαιτέρω, το ήδη αχανές φιλμικό σύμπαν του Star Trek.⁠Πάντως, το τέταρτο και πιο πρόσφατο κεφάλαιο της σειράς ταινιών με πρωταγωνιστές τον Κάπτεν Τζέιμς Τ. Κερκ και τον Σποκ παραμένει στα στάδια της δημιουργίας,που έχουν καθυστερήσει την κυκλοφορία του στις σκοτεινές αίθουσες.

