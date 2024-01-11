SAG Awards 2024: «Barbie», «Oppenheimer» και η σειρά «Succession» προηγούνται στις υποψηφιότητες

Οι ταινίες «Barbie» και «Oppenheimer» κυριαρχούν στις υποψηφιότητες για τα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών - Screen Actors Guild Awards.

Oι δύο υπερπαραγωγές που βρέθηκαν στην κορυφή του box office την περασμένη χρονιά έλαβαν τέσσερις υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων και στην κατηγορία Καλύτερου Καστ.

Οι ταινίες θα διεκδικήσουν το κορυφαίο βραβείο μαζί με τα κινηματογραφικά έργα «Killers of the Flower Moon», «American Fiction» και «The Color Purple».

Στο τηλεοπτικό μέτωπο, η σειρά «Succession» είναι υποψήφια σε πέντε κατηγορίες για την τελευταία της σεζόν. Ακολουθούν οι σειρές «Ted Lasso», «The Bear» και «The Last of Us» με τέσσερις υποψηφιότητες η καθεμία.

Η σειρά «Succession» για έναν μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης και τα παιδιά του, είναι υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερου Καστ σε δραματική σειρά. Στην ίδια κατηγορία διεκδικούν βραβείο οι σειρές «The Crown», «The Golded Age», «The Last of Us» και «The Morning Show».

Υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερου Τηλεοπτικού Καστ σε κωμική σειρά είναι οι σειρές «The Bear», «Ted Lasso», «Only Murders in the Building», «Abbott Elementary» και «Barry».

Η Warner Bros. Discovery είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες από οποιαδήποτε εταιρεία μέσων ή τεχνολογίας, συνολικά 20 για τις ταινίες και τις σειρές της, μεταξύ άλλων «The Last of Us», «Succession», «The Color Purple» και «Barbie». Ακολουθεί το Netflix με 12 υποψηφιότητες και η Apple με 11.

Με τα βραβεία θα τιμηθούν ερμηνείες σε ταινίες και σειρές που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια ενός από τα πιο ταραχώδη χρόνια στην ιστορία του Σωματείου Ηθοποιών στις ΗΠΑ, τα μέλη του οποίου έκαναν απεργία για 118 ημέρες μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για τα συμβόλαια με τα στούντιο. Νέα συμφωνία επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο, με τους ηθοποιούς να λαμβάνουν αυξήσεις στους μισθούς. Η συμφωνία ενίσχυσε επίσης τα ποσοστά που λαμβάνουν οι ηθοποιοί, όταν τα έργα τους προβάλλονται σε υπηρεσίες streaming και διασφαλίστηκε προστασία από τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

H 30η τελετή απονομής των SAG Awards θα πραγματοποιηθεί στις 24 Φεβρουαρίου στο Shrine Auditorium & Expo Hall στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί με streaming στο Netflix.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες για τα SAG Awards 2024:

Εξαίρετη Ερμηνεία Καστ σε Ταινία

American Fiction

Barbie

The Color Purple

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Μπράντλεϊ Κούπερ (Maestro)

Κόλμαν Ντομίνγκο (Rustin)

Πολ Τζιαμάτι (The Holdovers)

Κίλιαν Μέρφι (Oppenheimer)

Τζέφρι Ράιτ (American Fiction)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Ανετ Μπένινγκ (Nyad)

Λίλι Γκλάντστοουν (Killers of the Flower Moon)

Κάρεϊ Μάλιγκαν (Maestro)

Μάργκο Ρόμπι (Barbie)

Έμα Στόουν (Poor Things)

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (American Fiction)

Γουίλεμ Νταφόε (Poor Things)

Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Killers of the Flower Moon)

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Oppenheimer)

Ράιαν Γκόσλινγκ (Barbie)

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Έμιλι Μπλαντ (Oppenheimer)

Ντανιέλ Μπρουκς (The Color Purple)

Πενέλοπε Κρουζ (Ferrari)

Τζόντι Φόστερ (Nyad)

Ντα’Βαϊν Τζόι Ράντολφ (The Holdovers)

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά

The Crown

The Guilded Age

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Ony Murders in the Building

Ted Lasso

Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Μπράιαν Κοξ (Succession)

Μπίλι Κράνταπ (The Morning Show)

Κίραν Κάλκιν (Succession)

Μάθιου ΜακΦέιντεν (Succession)

Πέδρο Πασκάλ (The Last of Us)

Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Τζένιφερ Ανιστον (The Morning Show)

Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (The Crown)

Μπέλα Ράμσεϊ (The Last of Us)

Κέρι Ράσελ (The Diplomat)

Σάρα Σνουκ (Succession)

Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Αλεξ Μπόρστιν (The Marvelous Mrs. Marvel)

Ρέιτσελ Μπρόσναχαν (The Marvelous Mrs. Marvel)

Κουίντα Μπράνσον (Abbott Elementary)

Αγιο Εντέμπιρι (The Bear)

Χάνα Γουάντινγκχαμ (Ted Lasso)

Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Μπρεντ Γκόλντστιν (Ted Lasso)

Μπίλι Χέιντερ (Barry)

Εμπον Μος-Μπαχρακ (The Bear)

Τζέισον Σουντέκις (Ted Lasso)

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear)

Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά

Ούζο Αντούμπα (Painkillers)

Κάθριν Χαν (Tiny Beautiful Things)

Μπρι Λάρσον (Lessons in Chemistry)

Μπι Πόλεϊ (A Small Light)

Αλι Γουόνγκ (Beef)

Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά

Ματ Μπόμερ (Fellow Travelers)

Τζον Χαμ (Fargo)

Ντέιβιντ Ογιελογούο (Lawmen: Bass Reeves)

Τόνι Σάλουμπ (Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie)

Στίβεν Γιούν (Beef)

Κασκαντέρ σε Τηλεοπτική Σειρά

Ahsoka

Barry

Beef

The Last of Us

The Mandalorin

Κασκαντέρ σε Ταινία

Barbie

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Indiana Jones and the Dial of Destiny

John Wick: Chapter 4

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

