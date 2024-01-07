Οι αστέρες του Χόλιγουντ ετοιμάζονται για την λαμπερή τελετή των βραβείων «Χρυσές Σφαίρες» ύστερα από μία κινηματογραφική χρονιά μεγάλων επιτυχιών με την «Barbie» και το «Oppenheimer» να κυριαρχούν στο box office.

Το «Poor Things» με τον Γιώργο Λάνθιμο και την μούσα του Emma Stone, το «Killers of the Flower Moon», και το «Past Lives» είναι μεταξύ των άλλων υποψηφιοτήτων.

Η λαμπερή τελετή των βραβείων που θεωρείται προάγγελος των Όσκαρ που θα πραγματοποιηθούν στις 10 Μαρτίου, θα μεταδοθεί ζωντανά τα ξημερώματα της Δευτέρας (7 προς 8 Ιανουαρίου) από το ξενοδοχείο «Beverly Hilton» στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Θα μεταδοθούν στο δίκτυο CBS στις ΗΠΑ αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσω του Paramount+. Παρουσιαστής της φετινής τελετής θα είναι o Αμερικανός κωμικός και ηθοποιός Jo Koy.

Οι σειρές «Succession», «The Crown» και «The Last of Us» θα είναι υποψήφιες στις τηλεοπτικές κατηγορίες. Στις φετινές «Χρυσές Σφαίρες» υπάρχουν και μερικές νέες κατηγορίες συμπεριλαμβανομένης μιας που αναγνωρίζει τα επιτεύγματα του box office.

Οι κύριοι υποψήφιοι είναι οι εξής:

Με 9 υποψηφιότητες - Barbie

Με 8 υποψηφιότητες - Oppenheimer

Με 7 υποψηφιότητες - Killers of the Flower Moon

Με 7 υποψηφιότητες - Poor Things

Με 5 υποψηφιότητες - Past Lives

Με 4 υποψηφιότητες - May December

Με 4 υποψηφιότητες - Anatomy of a Fall

Με 4 υποψηφιότητες - Maestro

Υποψηφιότητες για την καλύτερη ηθοποιό, οι οποίες χωρίζονται ανά δράμα και μιούζικαλ ή κωμωδία

Η Emma Stone,

η Sandra Hüller,

η Lily Gladstone

η Carey Mulligan

Ακόμη, ανάμεσα στους καλύτερους άνδρες ηθοποιούς υποψήφιοι είναι:

O Paul Giamatti,

O Jeffrey Wright,

O Leonardo DiCaprio

O Bradley Cooper

Σημειώνεται πως το δικό μας «Poor Things» είναι επίσης υποψήφιο σε επτά κατηγορίες.

Η Μπέλα Μπάξτερ που υποδύεται η Έμα Στόουν, είναι μια νεαρή γυναίκα που έχει πεθάνει αλλά επιστρέφει στη ζωή χάρη σε έναν επιστήμονα ο οποίος έχει αντικαταστήσει τον εγκέφαλό της με αυτόν του αγέννητου παιδιού της, με αποτέλεσμα να έχει το μυαλό ενός βρέφους.

Ο εγκέφαλος και το σώμα της δεν είναι αρκετά συγχρονισμένα, όμως προχωρά με επιταχυνόμενο ρυθμό.

«Η ταινία έχει να κάνει με την ελευθερία και την ικανότητα να δούμε τον κόσμο με τη δική μας ματιά και όχι των άλλων», είπε ο Γιώργος Λάνθιμος.

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, Poor Things, έχει ήδη κάνει την επίσημη πρεμιέρα της στους ελληνικούς κινηματογράφους από την 1η Ιανουαρίου, και το μόνο που αναμένουμε είναι να δούμε την επίδοσή της στη σημερινή λαμπερή τελετή για τις «Χρυσές Σφαίρες».

