O Τζον Τραβόλτα πρωταγωνιστεί στο αστυνομικό θρίλερ «Cash Out» και υποδύεται έναν επαγγελματία απατεώνα, που επιστρέφει στην ενεργό δράση, καθώς αναλαμβάνει μια δύσκολη ληστεία στο Μαϊάμι.

Ο Mason και η ομάδα του «τα παρατούν για τα καλά μετά από μια διπλή προδοσία που σημαίνει μια παραλίγο σύγκρουση με τον νόμο», αναφέρει η σύνοψη της ταινίας. «Αλλά όταν μπλέκεται στο τρελό σχέδιο του μικρότερου αδελφού του να ληστέψουν μια τράπεζα, μπαίνει στον πειρασμό του μεγαλύτερου κόλπου που έχει κάνει ποτέ και ξαναγυρίζει στα παλιά του λημέρια».

Μαζί του πρωταγωνιστούν η αγαπημένη πρωταγωνίστρια του «Sex and the City», Κρίστιν Ντέιβις, ο Λούκας Χάας, ο ράπερ Quavo και Σον Άστιν μεταξύ άλλων.

Τη σκηνοθεσία του «Cash Out» έχει αναλάβει ο Ives και το σενάριο είναι των Dipo Oseni και Doug Richardson.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

