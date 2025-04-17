Οι εργαζόμενοι της Ford Motor Ελλάς οδηγούν τα αμιγώς ηλεκτρικά Ford Capri και Explorer

Πριν από λίγες ημέρες οι εργαζόμενοι της Ford Motor Ελλάς είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία πίσω από το τιμόνι των νέων, αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων Ford Capri και Ford Explorer που ως στόχο είχε να τους φέρει σε άμεση επαφή με το μέλλον της αυτοκίνησης που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ηλεκτροκίνηση.

Ακολουθώντας μια διαδρομή πίσω από το τιμόνι των EV της Ford με τελικό προορισμό την Αράχωβα και τα γύρω μέρη, οι εργαζόμενοι της εταιρείας είχαν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν από πρώτο χέρι τις δυνατότητες και τα οφέλη που προσφέρει σήμερα η ηλεκτροκίνηση και να χαλαρώσουν πίσω από το τιμόνι, εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία και τις καινοτομίες των δύο αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Ford που τους επέτρεψαν να είναι απαλλαγμένοι από κάθε άγχος αυτονομίας.

Το μονοήμερο αυτό ταξίδι, πέρα από τη διαδρομή με πολλές εναλλαγές από όμορφα τοπία, περιλάμβανε μεταξύ άλλων και μία οργανωμένη ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του μαντείου των Δελφών, κάτι που αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος.

Ford Explorer

Το Ford Explorer, το ευρύχωρο, πρακτικό και καινοτόμο SUV της εταιρείας, με τον εκδρομικό του χαρακτήρα συνδυάζει ιδανικά την προηγμένη τεχνολογία ηλεκτροκίνησης με την αδιαπραγμάτευτη άνεση προσφέροντας σταθερότητα και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, ακόμα και σε πιο απαιτητικά εδάφη και μέγιστη αυτονομία έως 602 km (WLTP).

Με τη σειρά του, το Ford Capri, με τη δυναμική κουπέ σιλουέτα του, είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα με σπορ προσανατολισμό, που είναι παράλληλα κατάλληλο για όλη την οικογένεια διαθέτοντας έως 572 λίτρα χώρου αποσκευών, και αυτονομία έως 627 km (WLTP).

Και τα δύο μοντέλα, στην πληθωρική τους φαρέτρα προτάσσουν το προηγμένο σύστημα ενημέρωσης και επικοινωνίας SYNC Move της Ford, που υποστηρίζεται από ρυθμιζόμενη οθόνη 14,6 ιντσών, σε συνδυασμό με έξυπνους και πρακτικούς αποθηκευτικούς χώρους - όπως το My Private Locker που κρατά τα προσωπικά αντικείμενα ασφαλή πίσω από την κεντρική οθόνη και το μεγάλο αποθηκευτικό χώρο Mega Console έως 17 λίτρων στην κεντρική κονσόλα.

Ford Capri

Παράλληλα, το ευρύχωρο και εργονομικά σχεδιασμένο εσωτερικό και των δύο μοντέλων, με τα premium υλικά, το κάθισμα οδηγού με λειτουργία μασάζ και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης – όπως είναι για παράδειγμα τα Adaptive Cruise Control και Lane Keeping System, συνέβαλαν καθοριστικά προκειμένου να μετακινηθούν όλοι με μέγιστη άνεση και ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού από και προς την Αράχωβα.

