Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E μαγνητίζει το ενδιαφέρον στο Golden Hall

Τo νέο Puma Gen-E φέρνει την επανάσταση στα συμπαγή crossover οχήματα και συμπληρώνει ιδανικά την γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων της Ford, δίπλα στα επίσης νέα Explorer, Capri και Mustang Mach-E, εξελίσσοντας ιδανικά την χαρακτηριστική σχεδίαση και τον απαράμιλλα σπορ χαρακτήρα του πιο δημοφιλούς μοντέλου της Ford στη Γηραιά Ήπειρο, σε ηλεκτρική για την περίσταση μορφή.

Τώρα, η Ford προσκαλεί το ελληνικό κοινό να επισκεφθεί το stage της στο γνωστό εμπορικό κέντρο Golden Hall προκειμένου να δει και να ανακαλύψει από κοντά το κορυφαίο αυτό μοντέλο της, αλλά και να ενημερωθεί για τις προηγμένες δυνατότητες και τεχνολογίες του.

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει ο ολοκαίνουργιος ηλεκτροκινητήρας που έχει αναλάβει την κίνηση του νέου Puma Gen-E, ο οποίος διακρίνεται μεταξύ άλλων για την κορυφαία αποδοτικότητά του προσφέροντας κορυφαία κατανάλωση μόλις 13,1 kWh/100 km. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η δυνατότητα του προηγμένου crossover της Ford να επιτρέπει απρόσκοπτα ταξίδια, χάρη στην κορυφαία ταχύτητα φόρτισης, η οποία φτάνει σε ταχυφορτιστή DC τα 100 kW – έτσι μόλις 23 λεπτά της ώρας είναι αρκετά για την επαναφόρτιση της μπαταρίας από το 10% στο 80% της μέγιστης χωρητικότητας της μπαταρίας.

Σε αστικό περιβάλλον και με την επιλογή του προγράμματος λειτουργίας ECO, η προηγμένη μπαταρία ιόντων λιθίου του νέου Puma Gen-E και ο αποδοτικός ηλεκτροκινητήρας προσφέρουν αυτονομία με μία φόρτιση που φτάνει τα εντυπωσιακά 523 km (WLTP), ενώ σε μικτές συνθήκες η τιμή αυτή φτάνει τα 376 km (WLTP).

Εκτός από την fun-to-drive συμπεριφορά στο δρόμο, τις ασύγκριτες επιδόσεις με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8,0 δευτερόλεπτα, την απαράμιλλη οικονομία και την κορυφαία αυτονομία σε όλες τις συνθήκες κίνησης, το Puma Gen-E εντυπωσιάζει και με τις χωροταξικές του δυνατότητες, με την ανασχεδιασμένη κεντρική κονσόλα να προσφέρει ακόμα περισσότερη πρακτικότητα και το νέο GigaBox να παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών με όγκο έως και 574 λίτρα.

Επισκεφθείτε σήμερα το Golden Hall και ανακαλύψτε τις τεχνολογίες και τις μοναδικές πτυχές της προσωπικότητας του νέου Ford Puma Gen-E.

Εξερευνήστε το νέο Ford Puma Gen-E εδώ.

