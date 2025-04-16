Mustang Mach-E 2025: Νέα χρώματα, περισσότεροι χώροι

Η Ford αναβαθμίζει σήμερα την Mustang Mach-E, προσφέροντας στους πελάτες περισσότερα από όσα έχουν ζητήσει.

Ύστερα από σχόλια πελατών, οι οποίοι ήδη απολαμβάνουν την αίσθηση ελευθερίας που τους προσφέρει το επαναστατικό, ηλεκτρικό SUV της Ford, η Mustang Mach-E διαθέτει τώρα σπορ προσθήκες που αναβαθμίζουν το στιλ του οχήματος, περισσότερο χώρο στο εσωτερικό, καθώς και μία νέα αντλία θερμότητας που βελτιστοποιεί την αυτονομία, ειδικά σε ψυχρές καιρικές συνθήκες.

Η Mustang Mach-E του 2025 ξεχειλίζει από προσωπικότητα, χάρη στα νέα ζωηρά χρώματα αμαξώματος Velocity Blue, Molten Magenta και Terrain. Μπροστά, έχει προστεθεί ένα κομψό splitter σε μαύρο χρώμα, με την κορυφαία έκδοση GT να φέρει μία νέα σπορ μαύρη μάσκα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι και η σχεδίαση των ζαντών αλουμινίου, με τις βασικές εκδόσεις να διαθέτουν παραλλαγές των τελευταίων οι οποίες μέχρι πρότινος αποτελούσαν προνόμιο των εκδόσεων Premium. Αυτές διατίθενται προαιρετικά με ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών σε μαύρο χρώμα, προσφέροντας μία τολμηρή εμφάνιση.

«Έχουμε αναπτύξει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών και συνεχίζουμε να κάνουμε αναβαθμίσεις με βάση τα σχόλιά τους», δήλωσε η Donna Dickson, Mustang Mach-E chief engineer. «Η δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή έκδοση της Mustang Mach-E – και αυτό σημαίνει ότι ενσωματώνουμε σε αυτή χαρακτηριστικά που μας έχουν ζητήσει, όπως είναι η νέα αντλία θερμότητας και η περαιτέρω αύξηση των αποθηκευτικών χώρων μέσα στην καμπίνα».

Στο εσωτερικό της νέας Mustang Mach-e, εκτός από την ανανεωμένη διεπαφή SYNC 4A, τη θέση του περιστροφικού επιλογέα κίνησης στην κεντρική κονσόλα έχει πάρει ένας νέος που εδράζεται στην κολόνα του τιμονιού. Παράλληλα, τα χειριστήρια των υαλοκαθαριστήρων και των φλας έχουν ενσωματωθεί στο νέο «Superstalk». Αυτές οι αλλαγές απελευθερώνουν επιπλέον αποθηκευτικό χώρο στην κεντρική κονσόλα και δημιουργούν μια πιο καθαρή εμφάνιση.

Η προσθήκη μιας αντλίας θερμότητας, η οποία βρίσκεται στο εμπρός μέρος της Mustang Mach-E, εξασφαλίζει μια ενεργειακά πιο αποδοτική θέρμανση της καμπίνας, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα ειδικά σε πιο ψυχρές καιρικές συνθήκες. Μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας από τη μπαταρία, η νέα αντλία θερμότητας μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της αυτονομίας του οχήματος.

Η Mustang Mach-E, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό μοντέλο της Ford, έκανε την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά το 2021 και έκτοτε έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τις 90.000 μονάδες στην περιοχή. Η τελευταία αυτή ανανέωση αποτελεί μέρος της συνεχούς προσπάθειας της Ford να προσφέρει στην Mustang Mach-E τα χαρακτηριστικά που επιθυμούν οι ίδιοι οι πελάτες της, είτε μέσω over-the-air ενημερώσεων λογισμικού, είτε μέσω αναβαθμίσεων του hardware του οχήματος.



