Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E είναι έτοιμο να «ηλεκτρίσει» τους δρόμους

Το Puma Gen-E - το πιο πρόσφατο μέλος της γκάμας των αμιγώς ηλεκτρικών της οχημάτων της Ford - βγαίνει στους δρόμους για πρώτη φορά, προσφέροντας στο best-seller μοντέλο της εταιρείας στην Ευρώπη τη δυνατότητα να κινείται αθόρυβα και με μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Το ηλεκτρικό Puma Gen-E δίνει μια νέα διάσταση στην έννοια της οδηγικής απόλαυσης και εξελίσσει ακόμα περισσότερο την χαρακτηριστική εξωτερική σχεδίαση του Puma, η οποία έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του συμπαγούς crossover στη Γηραιά Ήπειρο. Η ταχεία φόρτιση καθιστά εφικτή την πραγματοποίηση μακρινών ταξιδιών, ενώ το MegaBox έχει εξελιχθεί σε GigaBox, προσφέροντας έτσι επιπλέον χώρο για τις ανάγκες των καθημερινών δραστηριοτήτων των πελατών.

Το νέο Puma Gen-E διευρύνει περαιτέρω την γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Ford, αυξάνοντας τις επιλογές των πελατών και καθιστώντας ακόμα πιο εύκολη και προσιτή τη μετάβασή τους στην ηλεκτροκίνηση. Το ηλεκτρικό crossover κατασκευάζεται παράλληλα με το νέο όχημα πολλαπλών χρήσεων E-Tourneo Courier και το βαν μοντέλο E-Transit Courier στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο συναρμολόγησης της Ford Otosan στην Craiova της Ρουμανίας, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικές μονάδες κίνησης που παράγονται στις εγκαταστάσεις της Ford στο Halewood.

Με το Ford Explorer, το Capri και την Mustang Mach-E να βρίσκονται στις εκθέσεις και τα E-Transit, E-Transit Custom και E-Tourneo Custom να είναι ήδη διαθέσιμα σε επαγγελματίες πελάτες, η Ford έχει στις τάξεις της ένα ηλεκτρικό μοντέλο που ανταποκρίνεται σε μία μεγάλη ποικιλία απαιτήσεων και αναγκών των πελατών.

Η Ford υποστηρίζει επίσης την μετάβαση των πελατών της στην ηλεκτροκίνηση με μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν απαντήσεις στις βασικές ανησυχίες όσων επιχειρούν για πρώτη φορά την αλλαγή στα ηλεκτρικά οχήματα.

Η Ford διευκολύνει όσο ποτέ άλλοτε τους πελάτες ώστε να απολαύσουν τα οφέλη των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο που υπερκαλύπτει κάθε ανάγκη τους - από την διασφάλιση ότι έχουν εγκαταστήσει τον οικιακό τους φορτιστή πριν την παράδοση του οχήματος και την παροχή δυναμικών λύσεων φόρτισης που εξοικονομούν χρήμα, έως και την διάθεση συμπληρωματικών υπηρεσιών και την παροχή εγγύησης 8 ετών/160.000 km για την μπαταρία υψηλής τάσης του οχήματος.

Εξηλεκτρίζοντας την fun-to-drive εμπειρία οδήγησης ενός Puma

Την κίνηση που αναβαθμίζει τον οδηγικό χαρακτήρα του Puma παρέχει ένα νέο ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης, το οποίο εξασφαλίζει επίσης εξαιρετική αποδοτικότητα 13,1 kWh/100 km. Το νέο Puma Gen-E μπορεί να διανύσει έως και 376 km με μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας του, έτσι ώστε τα μακρινά ταξίδια να είναι εφικτά. Στην πόλη, η αυτονομία φτάνει τα 523 km, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί επαναφόρτιση για αρκετές ημέρες στο πλαίσιο των αστικών μετακινήσεων.

Με τη χρήση ταχυφορτιστή, η φόρτιση από το 10% στο 80% διαρκεί περίπου 23 λεπτά, ενώ η απρόσκοπτη επιτάχυνση από στάση έως τα 100 km/h σε 8,0 δευτερόλεπτα και η ταχύτερη απόκριση του τιμονιού προσφέρουν χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο Puma ST, αλλά σε ηλεκτρική μορφή.

Για τον πολυάσχολο κάτοικο της πόλης ή μια νέα οικογένεια, το Puma Gen-E αξιοποιεί ακόμα περισσότερο τον διαθέσιμο χώρο, χάρη στο συμπαγές σύστημα ηλεκτροκίνησης. Έτσι, ο ήδη καινοτόμος αποθηκευτικός χώρος MegaBox στο πορτμπαγκάζ του Puma έχει μετατραπεί σε GigaBox, εξασφαλίζοντας συνολική χωρητικότητα για την μεταφορά αποσκευών έως και 574 λίτρα12 με τα πίσω καθίσματα σε όρθια θέση – δηλαδή περισσότερα από όσα είναι σε θέση να προσφέρουν σήμερα μεγαλύτερα SUV. Αυτός ο χώρος μπορεί να γεμίσει με νερό προκειμένου να διατηρούνται τα ποτά δροσερά. Στο εμπρός μέρος, ένα frunk, το οποίο έχει χωρητικότητα 43 λίτρων, αξιοποιεί ιδανικά τον χώρο που θα καταλάμβανε ο βενζινοκινητήρας, καθιστώντας τον ιδανικό για την αποθήκευση διαφόρων αξεσουάρ, τα οποία είναι προσβάσιμα ακόμα και όταν ο χώρος αποσκευών στο πίσω μέρος είναι γεμάτος.

«Το Puma είναι ένα success story και συγχρόνως ένα αυτοκίνητο που αγαπήθηκε για τη σπορ σχεδίαση και τα οδηγικά χαρακτηριστικά του, σε συνδυασμό με τη μοναδική πρακτικότητα και τον κορυφαίο στην κατηγορία του χώρο αποσκευών», δήλωσε ο Jon Williams, general manager, Ford Blue και Model e Europe. «Το Puma Gen-E είναι το καλύτερο Puma που είχαμε ποτέ, προσφέροντας την πιο fun-to-drive οδηγική εμπειρία, σε συνδυασμό με ένα απίστευτα αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης. Και το νέο, ακόμη μεγαλύτερο GigaBox προσφέρει απαράμιλλο χώρο για τις αποσκευές.»

Η εξωτερική σχεδίαση του νέου Puma Gen-E αποτυπώνει το πνεύμα της τελευταίας γενιάς του μοντέλου με πινελιές που το καθιστούν πιο ξεχωριστό και αεροδυναμικό. Μία τολμηρή σχεδίαση τύπου «ασπίδας» αντικαθιστά τη συμβατική μάσκα στο εμπρός μέρος, διαμορφώνοντας έτσι ένα φρέσκο προσωπείο που αντλεί έμπνευση από την ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E. Η σπορ πίσω αεροτομή και τα μοναδικά σχέδια των ζαντών αλουμινίου ενισχύουν την ηλεκτρική αύρα και αίσθηση, εξασφαλίζοντας συγχρόνως στο ηλεκτρικό Puma καλύτερη αεροδυναμική απόδοση και επιδόσεις.

Ψηφιακή εμπειρία για όσους είναι συνεχώς συνδεδεμένοι

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, η καθαρή και σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία συνεχίζεται, με δύο οθόνες υψηλής ευκρίνειας να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τον οδηγό, προκειμένου ο τελευταίος να έχει πάντα τον έλεγχο. Το infotainment τελευταίας γενιάς SYNC 4 της Ford διαθέτει σύστημα πλοήγησης που είναι συνδεδεμένο στο cloud για να μπορεί το Puma Gen-E να κινείται άνετα στην πόλη, ενώ την ίδια στιγμή, χάρη στα ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto, οι εφαρμογές και οι πληροφορίες συγχρονίζονται μεταξύ των smartphone των επιβατών και του αυτοκινήτου χωρίς τη χρήση καλωδίων Το Alexa Built-in παρέχει στους οδηγούς τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν φωνητικές εντολές για να ενημερωθούν για τις ώρες λειτουργίας του αγαπημένου τους εστιατορίου ή για να προσθέτουν αντικείμενα στη λίστα με τα ψώνια τους.

Η νέα, υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα παρέχει έναν πρακτικό αποθηκευτικό χώρο, κατάλληλο για την τοποθέτηση των προσωπικών αντικειμένων που διαφορετικά θα βρίσκονταν στις τσέπες των επιβατών. Το υποβραχιόνιο είναι συρόμενο για να εξασφαλίζει στον οδηγό την πιο άνετη θέση κατά τη διάρκεια ενός μακρινού ταξιδιού. Επίσης, παρέχεται ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου, 17 ώστε να είναι πάντα φορτισμένο στο τέλος του ταξιδιού.

Το Ford Puma Gen-E καθιστά ακόμα πιο εύκολη την οδήγηση τόσο εντός όσο και εκτός πόλης. Ένας απλός στη χρήση ηλεκτρονικός μοχλοδιακόπτης που βρίσκεται εγκατεστημένος πίσω από το τιμόνι εναλλάσσει ανάμεσα στις επιλογές Drive, Neutral και Reverse τόσο εύκολα όπως όταν ενεργοποιείτε τα φλας με την άκρη των δακτύλων. Η δυνατότητα οδήγησης με ένα πεντάλ (one-pedal driving) καθιστά ακόμα πιο άνετη την κίνηση μέσα στην πόλη, ανεξάρτητα από το drive mode (τέσσερα στο σύνολο) που έχει επιλέξει ο οδηγός.

Τα διαθέσιμα συστήματα υποβοήθησης οδηγού Intelligent Adaptive Cruise Control με Stop & Go και Lane Centring εξασφαλίζουν ομαλή και πιο φυσική αίσθηση κατά την επιτάχυνση και το φρενάρισμα, ενώ μπορούν χρησιμοποιούν το Predictive Speed Assist για ρύθμιση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος σε στροφές, κυκλικούς κόμβους και κατά την είσοδο και έξοδο από αυτοκινητοδρόμους. Στην πόλη, η επίσης διαθέσιμη κάμερα surround-view 360ο μπορεί να προβάλλει μία πανοραμική εικόνα του οχήματος από ψηλά, η οποία διευκολύνει τους ελιγμούς σε άβολα πολυώροφα παρκινγκ.

Οι προαιρετικοί προβολείς Dynamic Matrix LED χρησιμοποιούν το Predictive Dynamic Bending Light για να ελέγχουν τον δρόμο μπροστά και να φωτίζουν περισσότερο τα σημεία όπου είναι απαραίτητο. Η τεχνολογία αυτή ρυθμίζει επίσης το μοτίβο της δέσμης φωτός ώστε να παρέχεται καλύτερη θέαση σε αστικές διαδρομές ή σκοτεινούς δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

Το νέο Ford Puma Gen-E είναι διαθέσιμο προς παραγγελία και αγορά με οχήματα να βρίσκονται ήδη καθ' οδόν προς τους πρώτους ιδιοκτήτες τους.

