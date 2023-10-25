Kia: Έτσι αλλάζει τον τρόπο που μετακινούμαστε

Η Kia εξελίσσει τεχνολογίες που βελτιώνουν την εμπειρία του οδηγού, αναβαθμίζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μετακίνησης του, αλλά και το επίπεδο ασφάλειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας head-up display, το οποίο προβάλλει μία σειρά από απαραίτητες πληροφορίες στο παρμπρίζ μπροστά από τον οδηγό, και μάλιστα σε μία επιφάνεια διάστασης 10 ιντσών! Οδηγίες του συστήματος πλοήγησης, η ταχύτητα του οχήματος, το όριο ταχύτητας και μερικές ακόμα ενημερώσεις απεικονίζονται στο οπτικό πεδίο του οδηγού επιτρέποντας του να διατηρεί εστιασμένη την προσοχή του στο δρόμο.

Και αν το βλέμμα του πέσει στην κεντρική κονσόλα, η ενιαία γυάλινη επιφάνεια που την καλύπτει τον μεταφέρει αμέσως στο μέλλον. Τόσο ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, όσο και η οθόνης αφής, έχουν διάσταση 12,3’’ και μοιάζουν ως μία ενιαία γυάλινη μονάδα. Η εντυπωσιακή σχεδίαση και το απόλυτα ψηφιακό περιβάλλον χαρίζει μοναδική αισθητική στη καμπίνα των μοντέλων της Κia, χωρίς κανένα συμβιβασμό όσον αφορά την εργονομία και την ευχρηστία των συστημάτων του αυτοκινήτου.

Στην εντυπωσιακή οθόνη αφής των 12,3’’ συγκεντρώνονται οι περισσότερες από τις λειτουργίες των μοντέλων της Kia. Προσφέροντας κορυφαίο επίπεδο συνδεσιμότητας, οι υπηρεσίες Kia Connect έρχονται για να μετατρέψουν τη συμβίωση με ένα μοντέλο της Kia σε μία μοναδική εμπειρία άνεσης και ευκολίας. Μέσα από την εφαρμογή Kia Connect μπορείτε να απολαμβάνετε μία σειρά από απομακρυσμένες λειτουργίες και υπηρεσίες συνδέοντας το smartphone με το αυτοκίνητο σας. Μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο μετατρέποντας τη συσκευή σας σε κλειδί, να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα κλιματισμού, να προγραμματίσετε και να ελέγξετε τη φόρτιση του ηλεκτρικού οχήματος, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα εντοπισμού του αυτοκινήτου! Επιπλέον, με το σύστημα πλοήγησης και τις υπηρεσίες Kia Live Services σας παρέχεται η δυνατότητα να προγραμματίσετε το ταξίδι ή τη διαδρομή που επιθυμείτε με απόλυτη ακρίβεια, εκμεταλλευόμενοι τις πληροφορίες για την κίνηση στους δρόμους σε πραγματικό χρόνο!

Μάλιστα, τα μοντέλα της Kia υποστηρίζουν τη δυνατότητα απομακρυσμένων ενημερώσεων λογισμικού, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε μία σειρά από πτυχές του αυτοκινήτου, όπως το σύστημα πολυμέσων, αλλά και των χαρτών, όποτε υπάρχουν νέες ενημερώσεις! Όλα γίνονται αυτόματα χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθείτε κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο και όποτε επιλέξετε εσείς. Στοιχείο που σας επιτρέπει να διατηρείται το Kia σας ενημερωμένο σύμφωνα με τις νεότερες εκδόσεις.

Όμως, η Kia δεν φροντίζει μόνο το παρόν. Έχει ήδη σχεδιάσει την επόμενη μέρα, προσφέροντας σήμερα δυνατότητες που θα διέπουν την αυτοκίνηση στο μέλλον. Με μοντέλο αφετηρίας το EV9, ο κάτοχος του αμιγώς ηλεκτρικού SUV θα έχει τη δυνατότητα της αναβάθμισης του αυτοκινήτου με το σύστημα Features On Demand. Μέσα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, μπορεί να αναβαθμίσει τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου ανάλογα με τις επιθυμίες του, είτε πρόκειται για ένα σύστημα που δεν περιλαμβάνονταν στον εξοπλισμό όταν πέρασε στην κατοχή του είτε αν αφορά μία νεότερη τεχνολογία που αποκαλύφθηκε μετέπειτα!

Βέβαια, οι δυνατότητες εξατομίκευσης της Kia δεν περιορίζονται στο τεχνολογικό υπόβαθρο, αλλά επιπλέον στην αισθητική του αμαξώματος, όπως και στην πλούσια λίστα επιπλέον χαρακτηριστικών που ο αγοραστής έχει στη διάθεση του. Μία σειρά από εκδόσεις αναδεικνύουν περαιτέρω συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία ταιριάζουν στην… ιδιοσυγκρασία του οδηγού, δίνοντας έμφαση στην πολυτέλεια ή στο δυναμισμό, με ιδιαίτερες πινελιές και λεπτομέρειες να το διαφοροποιούν.

H Kia βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο προσφέροντας σήμερα την κινητικότητα του αύριο. Κορυφαίο επίπεδο τεχνολογίας και state-of-the-art συστήματα άνεσης, αλλά και υποβοήθησης του οδηγού, συνθέτουν ένα ακαταμάχητο σύνολο που προσφέρει πολλά περισσότερα από όσα θα μπορούσε να ζητήσει κανείς σήμερα από ένα σύγχρονο αυτοκίνητο.