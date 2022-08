Η Tesla έσπασε το «φράγμα» των 3.000.000 αυτοκινήτων

Η Tesla έχει κατασκευάσει πλέον πάνω από τρία εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Αυτό έγραψε την Κυριακή στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο CEO της εταιρείας, Ίλον Μασκ, ο οποίος επισήμανε ότι το 1/3 περίπου της παραγωγής προέρχεται από το εργοστάσιο της εταιρείας στη Σαγκάη της Κίνας, όπου και έχουν κατασκευαστεί ένα εκατομμύρια οχήματα.

«Συγχαρητήρια στην Giga Shanghai για την κατασκευή του εκατομμυριοστού αυτοκινήτου! Το σύνολο των Teslas που κατασκευάστηκαν ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια», έγραψε ο Μασκ στο Twitter.

Congrats Giga Shanghai on making millionth car! Total Teslas made now over 3M. pic.twitter.com/2Aee6slCuv