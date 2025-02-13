Επιδότηση Volvo €5.000 για τα αμιγώς ηλεκτρικά EX30, EX40 και EC40

Η ενέργεια αφορά συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, για ταξινομήσεις έως τις 31 Μαρτίου 2025, και αποφέρει στον πελάτη όφελος €5.000 επί της τιμής που αναγράφεται στον τιμοκατάλογο.

Τώρα, μία ακόμη μεγαλύτερη μερίδα πελατών μπορεί να πραγματοποιήσει το σημαντικό βήμα προς την premium ηλεκτροκίνηση, λαμβάνοντας άμεσα την Επιδότηση Volvo.

Με την ταξινόμηση του νέου αμιγώς ηλεκτρικού Volvo, ο πελάτης μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να προχωρήσει σε αίτηση για το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, το οποίο επιδοτεί την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με €9.000. Έτσι, το συνδυαστικό όφελος που θα αποκομίσει ανέρχεται σε €14.000 (συν €2.000 εφόσον υπάρχει και απόσυρση).

Πρόκειται για μία μοναδική ευκαιρία απόκτησης ενός ηλεκτρικού Volvo, καθώς περιλαμβάνει:

• Άμεση επιδότηση €5.000, ανεξάρτητα από τα χρονοδιαγράμματα και τις διαδικασίες του Κινούμαι Ηλεκτρικά.

• Μεγιστοποίηση του οφέλους, εφόσον ο πελάτης συνδυάσει την Eπιδότηση Volvo με την επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά.

Ενδεικτικά, με την Επιδότηση Volvo οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν το Volvo EX30 από μόλις €34.172.

Με τον συνδυασμό της Eπιδότησης Volvo και της επιδότησης του Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, οι τιμές των αμιγώς ηλεκτρικών Volvo διαμορφώνονται από:

• €25.172 για το ΕΧ30

• €35.588 για το EX40

• €42.110 για το EC40

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους Επίσημους Διανομείς Volvo και στο www.volvocars.gr.

Πηγή: skai.gr

