Εξερευνήστε τη χιονισμένη Σουηδία από ένα μακρινό χειμερινό καταφύγιο

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, παρουσιάσαμε το νέο EX30 Cross Country, από ένα απομακρυσμένο χειμερινό καταφύγιο στη βόρεια Σουηδία, θέλοντας να αναδείξουμε την ουσία μίας πραγματικής εμπειρίας Cross Country.

Από σήμερα, το ίδιο ακριβώς καταφύγιο είναι διαθέσιμο για κράτηση μέσω της Landfolk, μιας ειδικευμένης πλατφόρμας που συνδέει τους ταξιδιώτες με μοναδικά, επιλεγμένα καταλύματα διακοπών. Ιδανική επιλογή για όποιον αναζητά μια ξεχωριστή χειμερινή περιπέτεια στη σουηδική Λαπωνία. Και, ως αποκορύφωμα, ένα αυτοκίνητο Volvo θα είναι έτοιμο να σας οδηγήσει στην αρκτική περιπέτεια της επιλογής σας.

Με το «Cross Country», η Volvo Cars στοχεύει να προσφέρει όχι απλώς αυτοκίνητα, αλλά ολοκληρωμένες εμπειρίες. Αυτή η ευκαιρία ενοικίασης ενός καταφυγίου, μαζί με μία ευρεία σειρά εξοπλισμού, αξεσουάρ αλλά και πληροφοριών, στοχεύει στο να κάνει την εξερεύνηση της υπαίθρου όσο το δυνατόν πιο εύκολη.

Το EX30 Cross Country σχεδιάστηκε για ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν μεγάλες εμπειρίες με το μικρό ηλεκτρικό SUV τους. Το απομονωμένο χειμερινό καταφύγιο Cross Country, σε απόσταση μίας ώρας βόρεια της πόλης Λούλεο, είναι ιδανικό ως βάση για την απόλυτη outdoor εμπειρία που βρίσκεται στον πυρήνα του «Cross Country».

«Με τα προϊόντα Cross Country, αποσκοπούμε να προσφέρουμε μία εμπειρία και όχι απλώς ένα αυτοκίνητο», λέει ο Erik Severinson (Έρικ Σεβέρινσον), Επικεφαλής Προϊόντος και Στρατηγικής στη Volvo Cars. «Αυτό το απομονωμένο χειμερινό καταφύγιο στη βόρεια Σουηδία, που περιβάλλεται από υπέροχα δάση, την πλούσια τοπική πανίδα και μία παγωμένη λίμνη, δίνει μία γεύση του πώς μπορεί να μοιάζει αυτή η εμπειρία, με τη μορφή μιας αυθεντικής σκανδιναβικής υπαίθριας περιπέτειας.»

Κάντε εικόνα να ξυπνάτε με θέα μία παγωμένη λίμνη και έλατα καλυμμένα με αφράτο χιόνι. Αν είστε τυχεροί, ο ήλιος ξεπροβάλλει και δημιουργεί μία φαντασμαγορία από λαμπερούς κρυστάλλους που χορεύουν στο φως. Καθώς ρουφάτε τις πρώτες γουλιές από τον πρωινό καφέ σας, για μια στιγμή ο κόσμος μοιάζει πιο ήσυχος και το μόνο που ακούτε είναι τα ξύλα που τρίζουν στο αναμμένο τζάκι. Σύντομα, θα είστε έτοιμοι για την επόμενη μεγάλη περιπέτεια της ημέρας.

Είτε επιθυμείτε μία αναζωογονητική διαδρομή με έλκηθρα οδηγούμενα από σκύλους πάνω στο γυαλιστερό χιόνι είτε επιλέξετε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας κάνοντας σκι αντοχής (cross-country), η γύρω περιοχή προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Για να διευκολυνθείτε, θα σας δοθούν προτάσεις για μια σειρά από υπαίθριες δραστηριότητες.

Με δυνατότητα διανυκτέρευσης τριών ατόμων, το καταφύγιο είναι ένα ζεστό και φιλόξενο μέρος, με μεγάλα παράθυρα που προσφέρουν άπλετη θέα στη χειμωνιάτικη χώρα των θαυμάτων. Διαθέτει, επίσης, έξυπνους χώρους αποθήκευσης για τις μπότες, τα σκι σας, καθώς και μία κουζίνα σκανδιναβικού στυλ για οτιδήποτε χρειαστείτε ύστερα από μία περιπετειώδη μέρα.

Το ξεχωριστό καταφύγιο είναι ήδη διαθέσιμο προς ενοικίαση μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, από τις 21 Φεβρουαρίου έως τις 21 Μαρτίου 2025, μέσω της Landfolk, η οποία φημίζεται για τα προσεχτικά επιλεγμένα καταλύματα που προσφέρει στη Σκανδιναβία και τη νότια Ευρώπη. Η κάθε κράτηση εξασφαλίζει μέχρι δύο διανυκτερεύσεις σε αυτό τον γαλήνιο τόπο αποδράσεων.

Για να φτάσετε στο καταφύγιο, θα οδηγήσετε μία ώρα από το αεροδρόμιο της Λούλεο. Ένα νέο Volvo EX30 θα σας περιμένει στη συνεργαζόμενη υπηρεσία μίσθωσης αυτοκινήτων του αεροδρομίου.

Οι πελάτες μπορούν να διαμορφώσουν το αυτοκίνητο τους εδώ.

Σημειώσεις

Η χρήση του αυτοκινήτου δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του πακέτου μίσθωσης.

Πηγή: skai.gr

