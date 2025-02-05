Προς ναυάγιο το σχέδιο συγχώνευσης Nissan - Honda

Η μετοχή της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας Nissan κατέρρευσε στο χρηματιστήριο του Τόκιο αφού κυκλοφόρησαν πληροφορίες στον ιαπωνικό Τύπο για την εγκατάλειψη του σχεδίου συγχώνευσής της με την ανταγωνίστριά της Honda, η μετοχή της οποίας αντίθετα εκτοξεύθηκε.

Η Honda, ο ιαπωνικός γίγαντας της αυτοκινητοβιομηχανίας, και η Nissan, που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες, άρχισαν τον Δεκέμβριο διαπραγματεύσεις για την προοπτική μίας συγχώνευσης που θα δημιουργούσε τον τρίτο μεγαλύτερο όμιλο αυτοκινήτων στο κόσμο σε πωλήσεις, μετά την Toyota και την Volkswagen, την ώρα που η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει τις σοβαρές προκλήσεις της Tesla και της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, κυρίως στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Το σχέδιο ήταν σύσταση κοινής εταιρείας συμμετοχών με μία θέση στο χρηματιστήριο. Οι λεπτομέρειες του εγχειρήματος επρόκειτο να ανακοινωθούν αυτόν τον μήνα. Στόχος τους ήταν η ολοκλήρωση των συνομιλιών τον Ιούνιο 2025 και η σύσταση εταιρείας χαρτοφυλακίου τον Αύγουστο 2026, οπότε οι μετοχές των δύο εταιρειών θα διαγράφονταν. Βάσει του σχεδίου, η Honda θα διόριζε την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου της νέας εταιρείας συμμετοχών.

Όμως πολλά ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν την πληροφορία ότι η Honda σχεδίαζε να αποκτήσει τις μετοχές της Nissan για να την μετατρέψει σε θυγατρική της.

Το σενάριο αυτό δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την Nissan, κύριο μέλημα της οποίας ήταν η διατήρηση της αυτονομίας της. Σύμφωνα με την οικονομική εφημερίδα Nikkei, η Nissan προτίμησε να διακόψει τις διαπραγματεύσεις.

Η δημοσίευση των πληροφοριών αυτών κλόνισαν τις αγορές: τις πρώτες ώρες του απογεύματος, η μετοχή της Nissan κατέγραφε πτώση 4,86% πριν διακοπεί της διαπραγμάτευσή της μέχρι την επιβεβαίωση των πληροφοριών.

Αντίθετα, η μετοχή της Honda εκτοξεύθηκε κατά 12% και έκλεισε με άνοδο 8,18%.

«Το δημοσίευμα αυτό δεν βασίζεται σε πληροφορίες που έχουν δοθεί από την Nissan. Σκοπεύουμε να οριστικοποιήσουμε την θέση μας μέχρι τα μέσα του Φεβρουαρίου, τότε θα προχωρήσουμε σε ανακοίνωση», σχολίασε η Nissan. Ο όμιλος θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα τριμήνου στις 13 Φεβρουαρίου.

Η Honda απέφυγε να σχολιάσει.

Η πρόταση για τη μετατροπή της Nissan σε θυγατρική καθιστά τη συγχώνευση σχεδόν αδύνατη, διότι ένα τέτοιο σενάριο δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους μετόχους καμίας από τις δύο πλευρές, δήλωσε στην εφημερίδα Yomiuri μη κατονομαζόμενο στέλεχος της Nissan.

Η προοπτική της συνεργασίας αυτή θεωρήθηκε δώρο εξ ουρανού για την Nissan: βαριά χρεωμένη, κατέγραψε κατά το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου απροσδόκητες απώλειες και τα επιχειρησιακά της περιθώρια σχεδόν εξαφανίστηκαν.

Στις δύο αγορές-κλειδιά οι πωλήσεις της καταβαραθρώθηκαν: στις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της έλλειψης υβριδικών μοντέλων με τα οποία θα ανταποκρινόταν σε μία ισχυρή ζήτηση, και στην Κίνα, εξαιτίας της κυριαρχίας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην ντόπια αγορά.

Τελώντας υπό πίεσιν, η Nissan έχει ανακοινώσει την περικοπή 9.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως και μείωση της παραγωγής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.