Οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 18% τον Ιανουάριο

Οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών και plug -in υβριδικών οχημάτων τον Ιανουάριο αυξήθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση, καθώς η ανάπτυξη στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασε την Κίνα για πρώτη φορά από τον περασμένο Φεβρουάριο, ανακοίνωσε την Τετάρτη η ερευνητική εταιρεία Rho Motion.

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου ξεκίνησε τη χρονιά 2025 σε ισχυρή βάση καθώς οι στόχοι εκπομπών CO2 τέθηκαν σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι διακοπές κατά τη διάρκεια της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς οδήγησαν σε πτώση 43% από μήνα σε μήνα στις πωλήσεις της χώρας, δήλωσε ο διευθυντής δεδομένων της Rho Motion, Τσαρλς Λέστερ.

Γιατί είναι σημαντικό

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο υιοθετούν διαφορετικές πολιτικές για να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση EV, ενώ οι εμπορικές εντάσεις και η επιβράδυνση των αγορών αυτοκινήτων προμηνύουν κλείσιμο εργοστασίων και χιλιάδες απώλειες θέσεων εργασίας.

Η Κίνα επέκτεινε τις επιδοτήσεις της στο εμπόριο αυτοκινήτων έως το 2025 ως μέρος ενός διευρυμένου προγράμματος εμπορίας καταναλωτών τον Ιανουάριο, για να αποτρέψει την επιβράδυνση των πωλήσεων EV, ενώ παράλληλα αναζωογόνησε την οικονομική ανάπτυξη.

Η Ευρώπη ξεκίνησε τον ίδιο μήνα νέες διαβουλεύσεις για τους στόχους εκπομπών CO2 με στελέχη του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, συνδικάτα και ομάδες συμφερόντων.

Με αριθμούς

Οι παγκόσμιες πωλήσεις πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων και plug-in υβριδικών (PHEV) αυξήθηκαν κατά 17,7% σε ετήσια βάση σε 1,3 εκατομμύρια τον Ιανουάριο, τον τρίτο συνεχόμενο μήνα επιβράδυνσης της ανάπτυξης, έδειξαν τα στοιχεία της Rho Motion.

Οι πωλήσεις στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 11,8% σε ετήσια βάση σε 0,7 εκατομμύρια οχήματα τον μήνα.

Η Ευρώπη ανέφερε πωλήσεις 0,25 εκατομμυρίων, αυξημένες κατά 21% από τον ίδιο μήνα του 2024.

Μεταξύ των κύριων αγορών της ηπείρου, η Γαλλία μειώθηκε κατά 52% λόγω της εισαγωγής φόρου βάρους στα PHEV, ενώ η Γερμανία σημείωσε αύξηση άνω του 40% εν μέρει λόγω των χαμηλών μεγεθών τον Ιανουάριο του 2024, όταν οι επιδοτήσεις EV σταμάτησαν απότομα, δήλωσε η Rho Motion.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, οι πωλήσεις EV αυξήθηκαν κατά 22,1% στα 0,13 εκατομμύρια τον Ιανουάριο.

Στον υπόλοιπο κόσμο, οι πωλήσεις του Ιανουαρίου αυξήθηκαν κατά 50%.

Σε μηνιαία βάση, οι παγκόσμιες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 35%, σημειώνοντας πτώση 43% στην Κίνα σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο.

Πηγή: reuters.com

