Δεξαμενόπλοιο με LNG διέσχισε για πρώτη φορά το Στενό του Ορμούζ

Είναι πιθανό το πλοίο να κατάφερε να διασχίσει το Στενό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 18-19 Απριλίου, όταν πολλά πλοία προσπάθησαν να διασχίσουν το Ορμούζ

Ορμούζ

Ένα πλήρως φορτωμένο με LNG δεξαμενόπλοιο διέσχισε το Στενό του Ορμούζ για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία ανάλυσης ναυτιλιακών δεδομένων Kpler.

Δεν είναι απολύτως σαφές πότε το δεξαμενόπλοιο «Mubaraz» κατάφερε να διασχίσει το στενό, ανέφερε η Kpler, καθώς πιθανότατα είχε απενεργοποιήσει τον πομποδέκτη του και επανεμφανίστηκε στα ανοικτά των νότιων ακτών της Ινδίας χθες το βράδυ, σημειώνει το CNN.

«Είναι πιθανό το πλοίο να κατάφερε να διασχίσει το Στενό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 18-19 Απριλίου, όταν πολλά πλοία προσπάθησαν να διασχίσουν το Ορμούζ (συμπεριλαμβανομένων επτά δεξαμενόπλοιων LNG), ωστόσο αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής της Kpler, Charles Costerousse.

Το πλοίο φόρτωσε στο νησί Ντας των ΗΑΕ πριν από σχεδόν δύο μήνες και πιθανότατα κατευθύνεται προς μια ασιατική χώρα, αλλά ο ακριβής προορισμός του είναι άγνωστος, πρόσθεσε η Kpler.

Ωστόσο, μόνο έξι πλοία προσπαθούσαν να περάσουν από τη θαλάσσια οδό σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic.

Μεταξύ αυτών ήταν ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που ταξίδευε από τα ΗΑΕ προς το ινδικό λιμάνι Nhava Sheva, δύο πετρελαιοφόρα –το ένα με προέλευση το λιμάνι Ρας Τανούρα της Σαουδικής Αραβίας και το άλλο από τη Χαμρίγια των ΗΑΕ –και ένα φορτηγό πλοίο υπό ιρανική σημαία. Κανένα από αυτά δεν έχει ακόμη διαπλεύσει πλήρως το Στενό.

Πηγή: skai.gr

