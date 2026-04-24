Το νέο CROSSTREK 4WILD της Subaru ενισχύει τον περιπετειώδη χαρακτήρα της μάρκας

Η Subaru επεκτείνει την οικογένεια CROSSTREK με την άφιξη του νέου 4WILD, μιας έκδοσης σχεδιασμένης για όσους ζουν στην πόλη, χωρίς να συμβιβάζονται με την ανάγκη για εξερεύνηση και απόδραση. Το CROSSTREK 4WILD συνδυάζει λειτουργικότητα, δυναμική προσωπικότητα και πραγματικές δυνατότητες εκτός δρόμου, ενισχύοντας άμεσα το περιπετειώδες DNA της SUBARU.

Το CROSSTREK 4WILD δημιουργήθηκε με στόχο να προσεγγίσει ένα νεανικό και δραστήριο κοινό. Με προσοχή στο σχεδιασμό, συμπαγές, ασφαλές και ευέλικτο, το CROSSTREK 4WILD προσφέρει ευελιξία στην πόλη και αξιοπιστία σε διαδρομές εκτός πόλης. Το εσωτερικό διαθέτει ένα άνετο και εργονομικό πιλοτήριο με κεντρική οθόνη 11,6" και ασύρματη σύνδεση, ενώ τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού εξασφαλίζουν ηρεμία και έλεγχο σε κάθε περίσταση.

4WILD, ένα όνομα που σκιαγραφεί τη φύση του ενισχύοντας τη στρατηγική τοποθέτηση της μάρκας. Το γραφιστικό παιχνίδισμα του "4WILD" παραπέμπει στην ψυχή του μοντέλου, ενώ το λογότυπο με το στυλιζαρισμένο βουνό έχει γίνει το οπτικό σύμβολο μιας σταθερής, αυθεντικής και προσανατολισμένης στην ανακάλυψή της ταυτότητας. Το πορτοκαλί χρώμα ολοκληρώνει διακριτικά την εικόνα εκφράζοντας ενέργεια, χαρακτήρα και πνεύμα περιπέτειας.

Όπως όλα τα SUBARU, το CROSSTREK 4WILD ενσωματώνει την τετρακίνηση Symmetrical AWD με τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού τελευταίας γενιάς (EyeSight Driver Assist Technology) για να εξασφαλίσει ασφάλεια και αξιοπιστία ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες, σε διαδρομές εκτός δρόμου ή στον αυτοκινητόδρομο.

Το νέο CROSSTREK 4WILD ανεβάζει την εμπειρία οδήγησης εκτός δρόμου σε νέα επίπεδα χωρίς συμβιβασμούς στην καθημερινή χρηστικότητα, την άνεση και την ασφάλεια. Με το εντυπωσιακό στυλ του, την απολαυστική αίσθηση off-road οδήγησης και την 8ετή εγγύηση με απεριόριστα χιλιόμετρα, το Crosstrek είναι έτοιμο για κάθε περιπέτεια – εντός και εκτός δρόμου.

Τιμή έκδοσης CROSSTREK 4WILD*: 39.950€ (άμεσα διαθέσιμο)

Πληροφορίες:

- Στο subaru.gr: https://subaru.gr/crosstrek_lineup_20il_es4w.html

- Στο τηλέφωνο: 210 6800 800

- Στην έκθεση: SUBARU - ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΜΟΤΟRS AE, Λεωφ. Κηφισίας 286, Σίδερα Χαλανδρίου

καθημερινά 09.30 - 20.30 και Σάββατο 10.00 - 14.00

* Το 4WILD διατίθεται και σαν πακέτο αξεσουάρ

Ενδεικτικά παρατίθενται κάποιες εικόνες, οι πλήρεις πληροφορίες για το 4WILD στο σύνδεσμο:

Πηγή: skai.gr

