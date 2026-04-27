Η Hyundai Motor Company λανσάρει τη μάρκα IONIQ στην Κίνα

Η Hyundai Motor Company πραγματοποίησε την επίσημη παρουσίαση της αμιγώς ηλεκτρικής γκάμας της μάρκας IONIQ στην Κίνα, αποκαλύπτοντας δύο πρωτότυπα (concept) αυτοκίνητα σε εκδήλωση της μάρκας IONIQ στο Πεκίνο στα πλαίσια του Auto China 2026 («Έκθεση Αυτοκινήτου Πεκίνου») στις 24 Απριλίου.

Παράλληλα με τις πρωτότυπες ιδέες, η Hyundai Motor παρουσίασε μια στρατηγική που στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης της στην κινεζική αγορά, επεκτείνοντας τη γκάμα της μάρκας IONIQ εκτός από τα νέα προϊόντα και σε μια εμπειρία κινητικότητας.

Τα δύο πλήρως ηλεκτρικά πρωτότυπα (concept) αυτοκίνητα που αναπτύχθηκαν για την αγορά της Κίνας — το VENUS Concept, ένα πρωτοποριακό sedan, και το EARTH Concept, ένα αξιόπιστο οικογενειακό SUV — σηματοδοτούν την αρχή αυτού του νέου κεφαλαίου. Και τα δύο πρωτότυπα αυτοκίνητα υπογραμμίζουν την ετοιμότητα της Hyundai Motor για την αγορά των Νέων Ενεργειακών Οχημάτων (NEV) της Κίνας.

«Ξεκινώντας με τα δύο πρωτότυπα αυτοκίνητα που παρουσιάστηκαν σήμερα, θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε προϊόντα που αντικατοπτρίζουν τη βαθιά γνώση των Κινέζων πελατών και την γνήσια δέσμευσή μας σε αυτήν την αγορά. Βασισμένοι στις ασυμβίβαστες αρχές της IONIQ για ασφάλεια και ποιότητα παγκόσμιας κλάσης, σύντομα θα παρουσιάσουμε μοντέλα παραγωγής που συνδυάζουν άψογα την έξυπνη οδήγηση και τις εμπειρίες έξυπνης καμπίνας που απαιτούν οι Κινέζοι καταναλωτές» δήλωσε ο κ. Li Fenggang, President της Beijing Hyundai Motor Company

Τι είναι το IONIQ και πώς θα προσαρμοστεί η γκάμα της μάρκας για την Κίνα;

Ως η αποκλειστική μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων της Hyundai Motor, η μάρκα IONIQ έχει γίνει γρήγορα ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την καινοτομία, το σχεδιασμό και την ποιότητά της. Βασισμένη σε μοντέλα που έχουν λάβει εξαιρετικές κριτικές, όπως τα IONIQ 5, IONIQ 6 και IONIQ 9, η γκάμα ηλεκτρικών (EV) οχημάτων IONIQ αντικατοπτρίζει τις προηγμένες δυνατότητες ηλεκτροκίνησης και το ανθρωποκεντρικό όραμα κινητικότητας της Hyundai Motor.

Η παγκόσμια υπεροχή της μάρκας IONIQ, υπογραμμίζεται περαιτέρω από πολλαπλές διακρίσεις στον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των νικών «hat-trick» για τα IONIQ 5 και IONIQ 6 στα World Car Awards. Μοντέλα υψηλών επιδόσεων, όπως τα IONIQ 5 N και IONIQ 6 N, έχουν επίσης ενισχύσει την ηγετική θέση της μάρκας στην ηλεκτρική απόδοση, με το IONIQ 6 N να ονομάζεται πιο πρόσφατα 2026 World Performance Car.

Στην Κίνα, η μάρκα IONIQ θα εξελιχθεί πέρα από μια γκάμα προϊόντων σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα κινητικότητας προσαρμοσμένο στους τοπικούς πελάτες. Διατηρώντας παράλληλα τα παγκοσμίως αποδεδειγμένα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας της Hyundai Motor, η IONIQ επαναπροσδιορίζεται μέσω τοπικών τεχνολογιών, υπηρεσιών και εμπειριών χρήστη για την ταχέως εξελισσόμενη αγορά των NEV της Κίνας.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Hyundai Motor υιοθετεί μια ξεχωριστή ονοματολογία προσαρμοσμένη στην αγορά της Κίνας. Τα μελλοντικά μοντέλα IONIQ θα φέρουν ονόματα από «πλανήτες», συμβολίζοντας τον τρόπο με τον οποίο κάθε όχημα περιστρέφεται γύρω από τον πελάτη.

Ποια είναι τα δύο πρωτότυπα αυτοκίνητα IONIQ για την κινεζική αγορά;

Τα concept VENUS και EARTH είναι τα πρώτα απτά αποτελέσματα της νέας στρατηγικής της Hyundai Motor για την Κίνα, χρησιμεύοντας ως «βαρόμετρο» σχεδιασμού για τα μελλοντικά μοντέλα παραγωγής IONIQ. Εμπνευσμένα από τη φιλοσοφία “Lead, don’t follow”, τα δύο concept ξεχωρίζουν με μοναδικές σιλουέτες μίας ενιαίας καμπύλης, άμεσα αναγνωρίσιμες και συναισθηματικά έντονες, δημιουργώντας μια διαχρονική και αξέχαστη πρώτη εντύπωση.

VENUS (Εμβληματικό Sedan)

Εμπνευσμένο από τη διαχρονική ομορφιά του λαμπρότερου πλανήτη, το VENUS παρουσιάζει ένα νέο σύμβολο για τα sedan οχήματα.

• Εξωτερικό: Φινιρισμένο σε εντυπωσιακό χρώμα «Radiant Gold» που αποτυπώνει μια αφήγηση πρωτοπορίας, εξερεύνησης και δόξας, το υψηλής τεχνολογίας εξωτερικό του διαθέτει μια ελαφριά οροφή με δομή πλαισίου και διαφανή αεροτομή. Μια μοναδική σιλουέτα μίας ενιαίας καμπύλης ενισχύει περαιτέρω το ξεχωριστό του προφίλ, δημιουργώντας μια κομψή, χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα.

• Εσωτερικό: Το cockpit, προσανατολισμένο στον οδηγό και με περιμετρική διάταξη, παραπέμπει στη λαμπερή ατμόσφαιρα της Αφροδίτης μέσα από έναν πολυεπίπεδο ατμοσφαιρικό φωτισμό. Η έντονη αντίθεση υλικών μεταξύ απαλού σουέτ και στιβαρών καλυμμάτων πλάτης καθισμάτων σε χρωμιωμένο χρυσό ενισχύει την αίσθηση πολυτέλειας, ενώ ο φιλικός χαρακτήρας «Lumi» ενσωματώνεται στον σχεδιασμό, δημιουργώντας μια διασκεδαστική σύνδεση μεταξύ οδηγού και οχήματος.

EARTH (Ισχυρό SUV)

Ενσαρκώνοντας τη ζωτικότητα και τη βιολογική ισορροπία του πλανήτη μας, το EARTH αποτελεί ένα τολμηρό και δυναμικό οικογενειακό SUV

• Εξωτερικό: Με φινίρισμα στο χρώμα «Aurora Shield», η ισορροπία μεταξύ των αιχμηρών ακμών και των σμιλεμένων όγκων δημιουργεί μια φουτουριστική εικόνα, η οποία ενισχύεται από στιβαρές λεπτομέρειες, όπως οι προστατευτικές ποδιές (skid plates) του EARTH και τα εμφανή διακοσμητικά μπουλόνια.

• Εσωτερικό: Το εσωτερικό είναι μια άνετη «small Earth», με καινοτόμα καθίσματα «air-hug» κατασκευασμένα από μαλακές αεροκυψελωτές μονάδες. Ο γαλήνιος ατμοσφαιρικός φωτισμός που μιμείται τις σκιές των δέντρων και τα έξυπνα στοιχεία «shy-tech» δημιουργούν έναν ήρεμο και ευάερο χώρο, ενώ ένας διασκεδαστικός χαρακτήρας «Aero» και κρυμμένα μοτίβα χαρτών του Πεκίνου προσφέρουν μια αίσθηση εξερεύνησης.

«Επιλέξαμε να δημιουργήσουμε το “The Origin”. Κάτι εντελώς νέο — άμεσα αναγνωρίσιμο από απόσταση, με ισχυρή παρουσία στον δρόμο και ικανό να προσφέρει αυτό που αποκαλούμε “Best in First Impression”. Το “The Origin” είναι η φιλοσοφία μας: “Lead, don’t follow”. Είναι το σημείο από το οποίο ξεκινά η κίνησή μας. Η φιλοδοξία μας είναι να χαράξουμε μια νέα κατεύθυνση» δήλωσε ο κ. Simon Loasby, Senior Vice President και Head του Hyundai Design Center της Hyundai Motor Company.

Πώς επαναπροσδιορίζει η Hyundai Motor την προσέγγισή της στην κινεζική αγορά;

Η Hyundai Motor παρουσίασε επίσης μια πρώτη εικόνα αποκλειστικών τεχνολογιών της μάρκας IONIQ, σχεδιασμένων ειδικά για τους Κινέζους καταναλωτές. Στις βασικές καινοτομίες περιλαμβάνονται η εισαγωγή συστημάτων αυτόνομης οδήγησης που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τοπικούς εταίρους, καθώς και η υιοθέτηση λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της αγοράς, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα εκτεταμένης αυτονομίας (EREVs). Οι τεχνολογίες αυτές αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της Hyundai Motor να επιστρέψει στην αγορά με μια πραγματικά ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, δίνοντας προτεραιότητα σε απτά οφέλη που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των Κινέζων καταναλωτών.

Για την υποστήριξη αυτού του οράματος, η Hyundai Motor παρουσίασε επίσης το launch film της μάρκας IONIQ, με το μήνυμα «Open Your Universe», αποτυπώνοντας περαιτέρω τη στρατηγική κατεύθυνση της μάρκας.

Το περίπτερο της Hyundai Motor στην έκθεση Auto China 2026 βρίσκεται στο Hall E4 του China International Exhibition Center (Shunyi Hall) στο Πεκίνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.