Είναι γεγονός ότι οι Αμερικανοί αγαπούν τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, ειδικά τα πολυτελή γερμανικά και ιταλικά μοντέλα. Ενδεικτικά, κάθε χρόνο περίπου 188.000 αυτοκίνητα κατασκευάζονται στα εργοστάσια της BMW και της Mercedes στις ΗΠΑ, με στόχο να κυκλοφορήσουν στη γηραιά ήπειρο.

Αντίθετα, υπάρχουν πολύ λίγα αμερικανικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Ο λόγος;

Με τον καιρό οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έστρεψαν τις παραγωγές τους σε μοντέλα που ταίριαζαν αποκλειστικά στην αμερικανική αγορά, κατασκευάζοντας μεγαλύτερα σε διαστάσεις αυτοκίνητα, με μεγαλύτερους κινητήρες και αρκετά ψηλότερα. Αυτή η απόκλιση μεταξύ της αμερικανικής αγοράς αυτοκινήτων και της ευρωπαϊκής, εξηγεί γιατί το pick-up Ford F-150 που πουλάει σχεδόν 200.000 μονάδες κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ένα από τα πλέον αγαπημένα μοντέλα των Αμερικανών, δεν κυκλοφορεί στην Ευρώπη.

Το ίδιο ισχύει και για παρόμοια μοντέλα που είναι δημοφιλή στις ΗΠΑ, όπως το Chevrolet Silverado, το Ram Pickup, το GMC Sierra, που ενώ έχουν υψηλές πωλήσεις στις ΗΠΑ, δεν προτιμούνται από τους Ευρωπαίους οδηγούς.

Αυτό υποδηλώνει ότι η αμερικανική προτίμηση για μεγάλα αυτοκίνητα δεν ταιριάζει με την ευρωπαϊκή φιλοσοφία. Τα αμερικανικά μοντέλα είναι δύσχρηστα στους στενούς δρόμους της Ευρώπης, είναι ογκώδη στο παρκάρισμα, ενώ υπάρχει και το ζήτημα της μεγάλης κατανάλωσης καυσίμου. Άλλωστε τα υγρά καύσιμα πάντα ήταν πιο ακριβά στην Ευρώπη σε σχέση με τις ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί κατασκευαστές στοχεύουν στην αγορά της Βόρειας Αμερικής, όπου μπορούν να πουλήσουν τα μοντέλα τους με υψηλό περιθώριο κέρδους. Η συρρικνωμένη κατηγορία των sedan αντιπροσωπεύεται επάξια από τις ασιατικές μάρκες, ενώ οι γερμανικές μάρκες κυριαρχούν στην premium κατηγορία.

Είναι εξαιρετικά απίθανο τα μεγάλα σε όγκο μοντέλα να γράψουν μεγάλες πωλήσεις στην Ευρώπη, αφού για να το καταφέρουν θα πρέπει να αλλάξουν φιλοσοφία και να αποφασίσουν να μπουν σε κατηγορίες που στην Ευρώπη υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Άρα, μικρότερο κέρδος. Έτσι προτιμούν να πουλούν μεγάλα αυτοκίνητα στις αγορές που τόσα χρόνια διατηρούν, όπου τα κέρδη τους από τις συγκεκριμένες πωλήσεις είναι πολύ μεγαλύτερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

