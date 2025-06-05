Το αγωνιστικών προδιαγραφών Ford Ranger MS-RT κλέβει την παράσταση στο Golden Hall

Τo εντυπωσιακό, αγωνιστικών προδιαγραφών Ford Ranger MS-RT είναι σήμερα το κορυφαίο pick-up για απόλυτες επιδόσεις και συγχρόνως μια μοναδική πρόταση στην κατηγορία του που κατασκευάστηκε στα πλαίσια της στενής συνεργασίας της παγκόσμιας ομάδας της εταιρείας και των ειδικών της MS-RT. Διαθέτοντας έναν μοναδικό συνδυασμό εντυπωσιακής εμφάνισης που αντλεί έμπνευση από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αναβαθμισμένης οδηγικής εμπειρίας και εξαιρετικής ικανότητας μεταφοράς φορτίου, το Ranger MS-RT είναι εδώ για να ανατρέψει τα δεδομένα.

Τώρα, η Ford προσκαλεί το ελληνικό κοινό να επισκεφθεί το stage της στο γνωστό εμπορικό κέντρο Golden Hall προκειμένου να το δει από κοντά και να ανακαλύψει, τόσο τις προηγμένες δυνατότητες και τεχνολογίες του, όσο και τα προωθητικά προγράμματα που το συνοδεύουν σε συνδυασμό με την ανταγωνιστική χρηματοδότηση που κάνουν την απόκτησή του μία εύκολη υπόθεση.

Ο ισχυρός 3,0L V6 πετρελαιοκινητήρας της Ford με τον οποίο εφοδιάζεται, αποδίδει μέγιστη ισχύ 240 PS και κορυφαία ροπή 600 Nm. Αυτός ο κινητήρας συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 10 σχέσεων και το νέο σύστημα μόνιμης τετρακίνησης e4WD που συναντάμε και σε άλλα μοντέλα του νέου Ranger. Επιπλέον, διαθέτει μια βελτιστοποιημένη ανάρτηση για ιδανική ισορροπία ανάμεσα στον απόλυτο έλεγχο και την άνεση, με διαφορετική ρύθμιση πίσω, πιο σφιχτά αμορτισέρ εμπρός, ενώ συνολικά το ύψος είναι μειωμένο κατά 40 mm.

Το χαρακτηριστικό και προηγμένο εσωτερικό του διπλοκάμπινου pick-up μοντέλου της Ford διαθέτει στην έκδοση MS-RT μοναδικά νέα καθίσματα με σπορ σχεδίαση, τα οποία παρέχουν βελτιωμένη άνεση και υποστηρίζουν καλύτερα τo σώμα των εμπρός επιβατών. Εξωτερικά, το εμπρός μέρος του νέου Ranger MS-RT αντλεί έμπνευση από τις extreme εκδόσεις του μοντέλου που συμμετέχουν σε αγωνιστικές διοργανώσεις, αποπνέοντας έντονο δυναμισμό χάρη στην κυψελοειδή μάσκα και το ενσωματωμένο splitter. Επίσης, η συνολική σιλουέτα του οχήματος είναι χαμηλωμένη χάρη στο σμιλευμένο σχήμα των πλαϊνών ποδιών, ενώ στο πίσω μέρος ο διαχύτης αέρα βρίσκεται ενσωματωμένος στον χαρακτηριστικής σχεδίασης προφυλακτήρα

Επισκεφθείτε σήμερα το Golden Hall, ανακαλύψτε τις τεχνολογίες και τις μοναδικές πτυχές της προσωπικότητας του νέου Ford Ranger MS-RT και ενημερωθείτε για τα ανταγωνιστικά προωθητικά και χρηματοδοτικά προγράμματα που το συνοδεύουν - και μεταξύ άλλων - περιλαμβάνουν χαμηλή προκαταβολή από 20%, επιτόκιο 2,99% και διάρκεια δανείου έως 48 μήνες.

Εξερευνήστε το νέο Ford Ranger MS-RT εδώ.

Πηγή: skai.gr

