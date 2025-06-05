Η Volvo Cars παρουσιάζει την πρώτη στον κόσμο ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής

Η Volvo Cars αποκαλύπτει μία εξαιρετικά σημαντική βελτίωση στη ζώνη ασφαλείας. Η νέα ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής είναι μία παγκόσμια τεχνολογική πρωτιά που αποσκοπεί στην περαιτέρω αναβάθμιση της ασφάλειας για όλους, σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Η νέα ζώνη ασφαλείας θα κάνει πρεμιέρα στο προσεχές αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60, το 2026. Σχεδιάστηκε για να προστατεύει καλύτερα τους ανθρώπους, προσαρμοζόμενη στις κυκλοφοριακές συνθήκες και στο άτομο που τη φορά, χάρη σε δεδομένα πραγματικού χρόνου από τους προηγμένους αισθητήρες του αυτοκινήτου.

Η νέα ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής μπορεί να κάνει χρήση δεδομένων από εσωτερικούς και εξωτερικούς αισθητήρες για να εξατομικεύει την προστασία, προσαρμόζοντας τη ρύθμισή της με βάση την κατάσταση και χαρακτηριστικά του ατομικού προφίλ, όπως το ύψος, το βάρος, το σχήμα του σώματος και η θέση του καθίσματος. Για παράδειγμα, ένας πιο σωματώδης επιβάτης σε μία σοβαρή σύγκρουση θα δεχθεί υψηλότερο φορτίο από τη ρύθμιση της ζώνης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού στο κεφάλι του. Κατ’ αναλογία, ένας επιβάτης με μικρότερες σωματικές διαστάσεις σε μία πιο ήπια σύγκρουση θα δεχθεί χαμηλότερο φορτίο από τη ρύθμιση της ζώνης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος κατάγματος στα πλευρά του.

Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη σημαντική αύξηση του αριθμού των ρυθμίσεων προφίλ στον μηχανισμό περιορισμού φορτίου, ο οποίος διαχειρίζεται τη δύναμη που εφαρμόζεται στους επιβάτες σε περίπτωση ατυχήματος. Και, χάρη σε ασύρματες (over-the-air) αναβαθμίσεις λογισμικού, βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου.

«Η πρώτη στον κόσμο ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής είναι ακόμη ένα ορόσημο για την ασφάλεια των αυτοκινήτων, καθώς και ένα σπουδαίο παράδειγμα του πώς αξιοποιούμε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, για να βοηθήσουμε να σωθούν εκατομμύρια επιπλέον ζωές», λέει η Åsa Haglund (Όσα Χάγκλουντ), Επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars. «Σηματοδοτεί μια πολύ σημαντική αναβάθμιση για τη σύγχρονη ζώνη ασφαλείας τριών σημείων, μία εφεύρεση της Volvo που παρουσιάστηκε το 1959 και υπολογίζεται ότι έχει σώσει πάνω από ένα εκατομμύριο ζωές.»

Αξιοποίηση δεδομένων για τη βελτίωση της ασφάλειας

Χάρη στην πεντηκονταετή -και πλέον- έρευνα για την ασφάλεια και σε μία βάση δεδομένων από περισσότερους από 80.000 επιβάτες που ενεπλάκησαν σε πραγματικά ατυχήματα, η Volvo Cars έχει οικοδομήσει μοναδική τεχνογνωσία στην ασφάλεια, που αναπαριστά την πολυπλοκότητα του πραγματικού κόσμου. Πρόκειται για γνώση που θέτει τις βάσεις για τις καινοτομίες ασφαλείας της εταιρείας επί σειρά ετών και για το πρωτοπόρο Πρότυπο Ασφαλείας Volvo Cars (Volvo Cars Safety Standard), το οποίο υπερβαίνει τις απαιτήσεις των επίσημων δοκιμών.

Με βάση τη μακρά παράδοση της Volvo Cars στη δημιουργία αυτοκινήτων με τη φιλοδοξία να είναι εξίσου ασφαλή για όλους, χάρη στη χρήση πραγματικών δεδομένων, η εταιρεία εξερευνά νέες τεχνολογίες για να προστατεύει καλύτερα διαφορετικούς ανθρώπους σε διάφορα σενάρια σύγκρουσης.

Οι σύγχρονες ζώνες ασφαλείας χρησιμοποιούν μηχανισμούς περιορισμού φορτίου, για να ελέγξουν πόση δύναμη εφαρμόζουν στο ανθρώπινο σώμα κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης. Αυτή η νέα ζώνη ασφαλείας επεκτείνει τα προφίλ περιορισμού φορτίου από τρία σε έντεκα και αυξάνει τον δυνητικό αριθμό ρυθμίσεων, για να βελτιστοποιεί την απόδοσή της σε κάθε συνθήκη και για κάθε άτομο.

Αντίθετα με τα παραδοσιακά συστήματα, η νέα ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής μπορεί να χρησιμοποιεί δεδομένα από διαφορετικούς αισθητήρες, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών και εξωτερικών αισθητήρων, καθώς και αισθητήρων σύγκρουσης. Αστραπιαία, το σύστημα του αυτοκινήτου αναλύει τα μοναδικά χαρακτηριστικά μιας σύγκρουσης -όπως η κατεύθυνση, η ταχύτητα και η στάση του επιβάτη- και μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες με τη ζώνη ασφαλείας. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το σύστημα επιλέγει την πιο κατάλληλη ρύθμιση.

Καλύτερη με το πέρασμα του χρόνου

Οι ικανότητες της νέας ζώνης ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να βελτιώνονται συνεχώς μέσω ασύρματων (over-the-air) αναβαθμίσεων λογισμικού. Καθώς η Volvo Cars συγκεντρώνει περισσότερα δεδομένα και γνώση, το αυτοκίνητο μπορεί να αναβαθμίζει την αντίληψή του για τους επιβάτες, την προσαρμογή του σε νέα σενάρια και τις στρατηγικές απόκρισης.

Η νέα ζώνη ασφαλείας είναι τμήμα του ευρύτερου οικοσυστήματος ασφαλείας της Volvo Cars, και συνεργάζεται απρόσκοπτα με τους αερόσακους, την ανίχνευση επιβατών και τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Αυτή η συνεργασία παρέχει εναρμονισμένες λειτουργίες προστασίας, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο επακόλουθων τραυματισμών.

Η ζώνη δοκιμάστηκε και εξελίχθηκε περαιτέρω στο εργαστήριο συγκρούσεων του Volvo Cars Safety Centre, το οποίο φέτος γιορτάζει τα 25α του γενέθλια. Σε αυτό το πρωτοπόρο στον κλάδο εργαστήριο συγκρούσεων, οι μηχανικοί ασφαλείας της Volvo Cars μπορούν να αναπαράγουν σχεδόν οποιοδήποτε οδικό ατύχημα και να διενεργούν δοκιμές που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των κανονισμών, για ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες. Οι συγκεκριμένες πολυ-λειτουργικές εγκαταστάσεις συμβάλλουν καθοριστικά στη θέση της Volvo Cars ως πρωτοπόρου στην ασφάλεια των αυτοκινήτων.

Πηγή: skai.gr

