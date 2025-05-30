Νέες εκδόσεις Trend για τα αμιγώς ηλεκτρικά Ford Explorer και Capri με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό

H Ford έρχεται να ενισχύσει την προϊοντική γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών Explorer και Capri προσφέροντας σήμερα σε όλους τους πελάτες ακόμα περισσότερες επιλογές και για τα δύο μοντέλα της με την προσθήκη των νέων, συναρπαστικών και πλούσια εξοπλισμένων εκδόσεων Trend.

Οι φίλοι της Ford - αλλά και της ηλεκτροκίνησης γενικότερα - μπορούν να απολαύσουν και στα δύο μοντέλα Trend στάνταρ κορυφαίες τεχνολογίες και αξεσουάρ που θα κάνουν καθημερινά τη ζωή όλων των επιβατών ακόμα πιο άνετη και συναρπαστική, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως είναι οι προβολείς full LED, η κινούμενη οθόνη αφής των 14,6’’, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων με διαγώνιο 5,3’’, το πρακτικό MegaConsole χωρητικότητας 17 λίτρων, το Ford SYNC Move για ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android, η συνδεδεμένη πλοήγηση, η κάμερα οπισθοπορείας, οι ζάντες 19’’, και οι ηλεκτρικοί και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες.

Επίσης, όλες οι εκδόσεις Trend περιλαμβάνουν στάνταρ μία ολοκληρωμένη σουίτα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού με συστήματα όπως είναι για παράδειγμα η Επιτήρηση Τυφλών Σημείων (BLIS) και το Adaptive Cruise Control.

Όπως και οι υπόλοιπες εκδόσεις των δύο μοντέλων, τα νέα Explorer Trend και Capri Trend είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά με 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση της Ford Protect, με τιμή εκκίνησης 37.700€ * και 40.200€ * αντίστοιχα, συνδυάζοντας τη γνώριμη και μοντέρνα αισθητική των δύο ηλεκτρικών μοντέλων της Ford με την ευρύχωρη καμπίνα, η οποία ξεχωρίζει για τις καινοτόμες αποθηκευτικές λύσεις.

Το Ford Explorer είναι η επιτομή του σύγχρονου SUV: στιβαρό, ευρύχωρο και εξοπλισμένο για να ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση - από την καθημερινότητα της πόλης μέχρι τις εξορμήσεις μιας οικογένειας το Σαββατοκύριακο. Με έμφαση στην άνεση, την ασφάλεια και την τεχνολογική υπεροχή, ενσαρκώνει ιδανικά τη φιλοσοφία της Ford για ολοκληρωμένη κινητικότητα χωρίς περιορισμούς.

Με τη σειρά του, το Ford Capri έρχεται να αναβιώσει στο σήμερα ένα εμβληματικό όνομα της ιστορίας της Ford, διαθέτοντας σύγχρονη αισθητική εντός και εκτός και ηλεκτρική, ασφαλώς, καρδιά. Έχοντας επανασυστηθεί ως ένα τολμηρό, αεροδυναμικό crossover με φουτουριστική αύρα και σπορ DNA σε κάθε του πτυχή, το νέο Ford Capri είναι ένα EV που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα.

Οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν τώρα τις εκδόσεις Trend των αμιγώς ηλεκτρικών Explorer και Capri αποκλειστικά με κίνηση στους πίσω τροχούς, σε συνδυασμό με τη μπαταρία ιόντων λιθίου Τυπικής Χωρητικότητας και τον ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 170PS που τους προσδίδουν επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 8,7 δευτ, κορυφαία οικονομία με μέση κατανάλωση 16,3 kWh/100 km και 15,5 kWh/100 km (WLTP) αντίστοιχα, αλλά και γρήγορη επαναφόρτιση σε χρόνο μόλις 25 λεπτών.

