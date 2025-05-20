Με διάθεση ουσιαστικού διαλόγου πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) με τη διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, μετά από αίτημα της ΕΑΔΕ και με αφορμή την εγκύκλιο που εξέδωσε η εταιρεία στις 29 Απριλίου και οποία ανακλήθηκε χθες, μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε και προκάλεσε την παρέμβαση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία με εγκύκλιό της ενημέρωνε τους ασφαλισμένους της για την αλλαγή του τρόπου αποζημίωσης των κατόχων παλαιών συμβολαίων Υγείας, λέγοντάς τους ουσιαστικά ότι από τον Ιούνιο θα πληρώνουν οι ίδιοι τα έξοδα νοσηλείας τους και θα τους καταβάλει εκ των υστέρων τα χρήματα που εκτιμά ότι πρέπει να δώσει.

Το θέμα που ανέδειξε σχετικό δημοσίευμα του skai.gr στις 7 Μαΐου προκάλεσε σάλο στην αγορά και οδήγησε τον αρμόδιο υπουργό Ανάπτυξης να παρέμβει και να δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνήσουν το θέμα και να κάνουν ό,τι απαιτείται, προκειμένου να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη, αλλά και την κινητοποίηση της Διεύθυνσης Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μετά και την παρέμβαση του υπουργού Ανάπτυξης, η εταιρεία υποχρεώθηκε σε άτακτη υποχώρηση, ανακαλώντας την απόφασή της, ενώ σε σχετική ανακοίνωσή της επιχείρησε να αιτιολογήσει την κίνησή της επισημαίνοντας ότι στόχος της ήταν η ορθή χρήση των παροχών υγείας για την ενίσχυση της διαφάνειας προς όφελος όλων αλλά και ο εξορθολογισμός των αυξημένων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης.

Σήμερα, σε μια ακόμη προσπάθεια διαχείρισης της κρίσης, η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής πραγματοποίησε συνάντηση με την ΕΑΔΕ, στην οποία συμμετείχε το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης και ειδικότερα, η πρόεδρος Δήμητρα Λύχρου, ο γενικός γραμματέας Κωνσταντίνος Ρούσσης, ο ταμίας Κωστής Αλφιέρης και το μέλος, Μαρια Βιλτανιώτη-Δημητριάδη, ενώ από την πλευρά της Εθνικής Ασφαλιστικής παρόντες ήταν ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Μαζαράκης, ο γενικός διευθυντής Πωλήσεων Γιώργος Ζερβουδάκης και η διευθύντρια Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας, Ειρήνη Χαλκιαδάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΕΑΔΕ, ο κ. Μαζαράκης, ανέφερε στο Δ.Σ. της Ένωσης την ανάγκη εξεύρεσης ενός νέου τρόπου διαχείρισης των αποζημιώσεων των ισοβίων συμβολαίων Υγείας και τη βούληση της Εθνικής Ασφαλιστικής και του ιδίου ως στελέχους της προς αυτήν την κατεύθυνση - η οποία θα περιλαμβάνει και τη διαμεσολάβηση ως ουσιώδες μέρος ενός εποικοδομητικού διαλόγου.

Η κυρία Λύχρου, δήλωσε σχετικά μετά τη συνάντηση: «Ευχαριστούμε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής Ασφαλιστικής που αποδέχτηκε το αίτημά μας και πραγματοποιήσαμε αυτή τη συνάντηση, η οποία έδωσε την ευκαιρία σε αμφότερα τα μέρη για μία ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Παρά το νομικό πόρισμα που έχουμε στη διάθεσή μας για το περιεχόμενο της εγκυκλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής, επιλέγουμε, με γνώμονα την ψύχραιμη και ωφέλιμη για όλους διαχείριση των προκλήσεων της ασφαλιστικής αγοράς, να εκλαμβάνουμε τη συγκυρία αυτή ως ευκαιρία για την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου που θα οδηγήσει σε λύσεις στο κρίσιμο ζήτημα της αναπροσαρμογής και της βιωσιμότητας των ασφαλίσεων Υγείας. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή είναι εγγυητικός για την ασφαλιστική αγορά και - όπως όλοι οι συμμετέχοντες διαπιστώσαμε - αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς τη συμμετοχή της διαμεσολάβησης αποδεικνύονται ανεπαρκείς ως προς την ολική προσέγγισή τους και εγείρουν έντονες αντιδράσεις. Έτσι έχουμε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων που αγγίζουν μεν τον καταναλωτή, αλλά ουσιαστικά πλήττουν τη φερεγγυότητα του θεσμού της Ασφάλισης. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε ήδη αιτηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, το υπουργείο Ανάπτυξης και τους αρμόδιους φορείς και επιδιώκουμε αδιάλειπτα, τη θεσμική συμμετοχή της ΕΑΔΕ στις σχετικές διαβουλεύσεις, καθώς και τη λήψη υπ' όψιν των Θέσεών μας στη διαμόρφωση σχετικών αποφάσεων».

