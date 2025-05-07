«Βόμβα» για όσους έχουν συμβόλαια υγείας – Αλλάζουν τους όρους οι ασφαλιστικές

Του Βαγγέλη Δουράκη

Νέα «βόμβα» στην ασφαλιστική αγορά, όπου η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη: Την τελευταία 10ετία περισσότερα από 455.000 «παλαιά» συμβόλαια υγείας με «προνομιούχους» όρους για τους πελάτες «ακυρώθηκαν», ελέω «τρελών» αυξήσεων που άγγιζαν ακόμη και το 200% και υπεγράφησαν νέα με πιο «ευνοϊκούς» όρους για τις εταιρείες. Τώρα όπως όλα δείχνουν αλλάζουν εκ νέου τους «κανόνες του παιχνιδιού» υπέρ τους.

Κορυφαία εταιρεία του κλάδου ετοιμάζει εκπλήξεις στους πελάτες της, που κάθε άλλο παρά μπορούν να χαρακτηριστούν ευχάριστες. Πληροφορίες αναφέρουν πως η εν λόγω εταιρεία -η οποία συνιστά και «οδηγό» για τα τεκταινόμενα στην ασφαλιστική αγορά- προχωρά σε αλλαγή της διαδικασίας αποζημίωσης εξόδων νοσοκομειακής Περίθαλψης, έχοντας μάλιστα αποστείλει ήδη τη σχετική επιστολή στους πελάτες της.

Ανατροπή στις αποζημιώσεις για περίθαλψη

Κάτοχοι συγκεκριμένων προγραμμάτων υποχρεώνονται βάσει της εν λόγω επιστολής, από τον Ιούνιο και μετά να εξοφλούν πλήρως τα έξοδα νοσηλείας τους, εφόσον χρειαστεί να εισαχθούν και κατόπιν να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου αυτά να … αξιολογηθούν και στην συνέχεια να λάβουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό το ποσό της αποζημίωσης.

Αυτή η νέα λογική που υιοθετεί η εν λόγω εταιρεία, έρχεται να ανατρέψει χρόνιες πρακτικές του ασφαλιστικού κλάδου, καθώς μέχρι και σήμερα γίνεται απευθείας εξόφληση από τις ίδιες τις εταιρείες των όποιων νοσοκομειακών δαπανών απαιτούνται για τους πελάτες τους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή που προωθεί η εταιρεία, η οποία έρχεται να ανατρέψει τα μέχρι σήμερα δεδομένα, «μετά τη νοσηλεία σας θα πρέπει να προσκομίσετε το έντυπο αναγγελίας αποζημίωσης καθώς και όλα τα απαραίτητα ιατρικά έγγραφα και εξοφλημένα παραστατικά εξόδων, δηλαδή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Με βάσει τα προσκομισθέντα έγγραφα θα διενεργείται το συντομότερο δυνατόν ο έλεγχος και θα λαμβάνετε την αποζημίωσή σας, μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό σας λογαριασμό».

Ξεκαθαρίζει με άλλα λόγια στους πελάτες της πως «εσείς πληρώνεται το όποιο κόστος της νοσηλείας σας και κατόπιν… βλέπουμε τι σας πληρώνουμε και πότε».

Κάτι φυσικά που επί της ουσίας αφήνει «γυμνούς» τους κατόχους των συγκεκριμένων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, οι οποίοι αν δεν έχουν τα χρήματα να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα της νοσηλείας τους θα πρέπει από τη μια να βρουν τρόπο να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα ποσά και από την άλλη να «περικόψουν» τις παροχές που ενδεχομένως θα μπορούσαν να απολαύσουν εάν η εταιρεία απλά πλήρωνε απευθείας η ίδια -όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα- και κάλυπτε τα κόστη για νοσηλεία.

Ο μεγαλύτερος φόβος βέβαια τώρα είναι εάν θα ακολουθήσουν και άλλες ασφαλιστικές εταιρείες το παράδειγμά της.

Νέος τιμολογιακός δείκτης για τα ασφάλιστρα

Την ίδια ώρα και με φόντο τις υπέρογκες αυξήσεις των προηγούμενων ετών, δρομολογούνται αλλαγές στη δομή και τον τρόπο υπολογισμού των ανατιμήσεων στα ασφάλιστρα των ισόβιων προγραμμάτων υγείας, με τη διαμόρφωση ενός νέου τιμολογιακού δείκτη.

Ο δείκτης, που καταρτίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, θα βασίζεται στο συνολικό κόστος αποζημιώσεων από όλα τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας και όχι αποκλειστικά στα ισόβια συμβόλαια, τα οποία, λόγω της υψηλής ηλικίας των κατόχων τους, οδηγούσαν σε δυσανάλογες αυξήσεις ασφαλίστρων.

Η νέα μεθοδολογία αποσκοπεί στη μείωση των αυξήσεων, καθώς θα αντανακλά τον μέσο όρο των αποζημιώσεων στην ασφαλιστική αγορά και όχι μόνο το υψηλό κόστος περίθαλψης των ηλικιωμένων ασφαλισμένων.

Οι διαβουλεύσεις για την υιοθέτηση του δείκτη πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες, με στόχο τη διαμόρφωση ενός αντικειμενικού εργαλείου τιμολόγησης που θα λαμβάνει υπόψη τόσο τη συχνότητα των νοσηλειών όσο και την ηλικιακή κατανομή και τις αποζημιώσεις.

Μέχρι σήμερα, οι αυξήσεις βασίζονταν αποκλειστικά στα ισόβια προγράμματα που δεν διατίθενται πλέον στην αγορά, γεγονός που προκαλούσε στρεβλώσεις, καθώς το αυξημένο κόστος αποζημιώσεων επιβάρυνε δυσανάλογα έναν συνεχώς μειούμενο αριθμό ασφαλισμένων.

Ενδεικτικό είναι ότι τα ισόβια συμβόλαια μειώθηκαν από 711.000 το 2011 σε 255.000 το 2023, ωστόσο οι αποζημιώσεις αυξήθηκαν από 212 εκατ. ευρώ το 2022 σε 227 εκατ. ευρώ το 2023.



