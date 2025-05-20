Ανθεκτικά αποτελέσματα παρά τις μη ευνοϊκές συνθήκες ανακοίνωσε για το α' τρίμηνο του 2025 η ΔΕΗ, με τη διοίκηση να επιβεβαιώνει παράλληλα τον στόχο της για EBITDA ύψους 2 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη άνω των 0,4 δισ. ευρώ στο σύνολο της τρέχουσας χρήσης.

Πιο αναλυτικά, το α’ τρίμηνο του 2025 το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €0,45 δισ., επηρεαζόμενο από γεγονότα με εποχικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, οι μη ευνοϊκές υδρολογικές συνθήκες που επικράτησαν στην Ελλάδα, καθώς και οι ασθενέστερες ανεμολογικές συνθήκες σε Ελλάδα και Ρουμανία, οδήγησαν σε μειωμένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στο σύνολο του χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

Επιπλέον, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €0,77 δισ., καθώς η κερδοφορία επηρεάστηκε αρνητικά και από τα χαμηλότερα έσοδα από τη δραστηριότητα της διανομής στην Ελλάδα λόγω της καθυστέρησης στην εφαρμογή των νέων χρεώσεων χρήσης δικτύου διανομής και της εποχικότητας της κερδοφορίας της εν λόγω δραστηριότητας.

Τάση, ωστόσο, που η εταιρεία εκτιμά ότι θα αντιστραφεί στο β΄ εξάμηνο.

Η εταιρεία προτείνει επίσης τη διανομή μερίσματος €0,40/μετοχή (στο οποίο έχει συνυπολογισθεί η εξαίρεση των ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η ΔΕΗ και δεν δικαιούνται μερίσματος), στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 25 Ιουνίου 2025. Ημερομηνία αποκοπής έχει ορισθεί η 21η Ιουλίου 2025.

Η εταιρεία συνεχίζει επίσης να διατηρεί την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της παρά τις υψηλές επενδύσεις. Ο δείκτης Καθαρό χρέος/EBITDA διαμορφώθηκε σε 2,9x, αρκετά χαμηλότερα από το όριο του 3,5x που έχει θέσει η ΔΕΗ, με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται σε €5,2 δισ. στις 31.03.2025, χωρίς σημαντική μεταβολή σε σχέση με το τέλος του 2024.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €0,48 δισ., με την πλειοψηφία αυτών, και συγκεκριμένα το 89%, να αφορούν επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ, ευέλικτης παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει ο Όμιλος για τη δημιουργία ενός καθαρού και ευέλικτου χαρτοφυλακίου παραγωγής ενέργειας και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής.

Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,2 GW στο τέλος του α’ τρίμηνου 2025, συμπεριλαμβανομένων και έργων ισχύος περίπου 0,7GW η κατασκευή των οποίων ολοκληρώθηκε εντός του τριμήνου, σημειώνοντας σημαντική άνοδο από τα 4,7 GW στο τέλος του αντίστοιχου τρίμηνου του 2024.

Η αυξητική τάση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς έργα συνολικής ισχύος 3,7GW βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή ή και σε διαδικασία διαγωνισμού (υποβολή προσφορών).

Παράλληλα, ξεκίνησε τον Μάρτιο η δεύτερη φάση της κατασκευής του μεγάλου φωτοβολταϊκού σταθμού 490 MW στη Μεγαλόπολη, ενός έργου που οδηγεί στη μεταμόρφωση των πρώην λιγνιτικών περιοχών σε ένα κόμβο πράσινης ενέργειας. Συγκεκριμένα, σε συνέχεια των 125 MW που είναι ήδη υπό κατασκευή (πρώτη φάση), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025, ξεκίνησε η κατασκευή επιπλέον 125 MW (δεύτερη φάση), με την τρίτη φάση του έργου που αφορά την κατασκευή σταθμού συνολικής ισχύος 240 MW να αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2026.

Επιπλέον, ξεκίνησε η κατασκευή δύο νέων σταθμών αποθήκευσης ενέργειας (BESS) στη Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για τον σταθμό «Μελίτη 1», συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 48 MW και χωρητικότητας 96 MWh, ο οποίος θα κατασκευαστεί κοντά σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσει η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Ο δεύτερος είναι ο «Πτολεμαΐδα 4», με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 50 MW και χωρητικότητα 100 MWh, στην περιοχή των πρώην ορυχείων της Πτολεμαΐδας.

Στόχος είναι η βελτιστοποίηση της διαχείρισης της παραγωγής των σταθμών ΑΠΕ, η μεγιστοποίηση του βαθμού συνεισφοράς τους και η αξιοποίηση στο έπακρο του δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, συμβάλλοντας παράλληλα στην ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο για την τριετία 2025–2027, ο Όμιλος προγραμματίζει τη λειτουργία έργων αποθήκευσης ενέργειας (BESS) συνολικής ισχύος 600 MW, τα οποία βρίσκονται ήδη σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η λιγνιτική παραγωγή το α’ τρίμηνο 2025 παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με το α’ τρίμηνο 2024 και διαμορφώθηκε σε 1,1 TWh. Στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 παρέμεινε και η παραγωγή από ΑΠΕ, καθώς καταγράφηκε σημαντική μείωση κατά 240 GWh (-27%) στην παραγωγή από μεγάλα υδροηλεκτρικά, λόγω των μειωμένων εισροών στους ταμιευτήρες.

Επιπλέον, η παραγωγή από αιολικά επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις ασθενείς ανεμολογικές συνθήκες, γεγονός που καταδεικνύεται από τη μειωμένη ταχύτητα του ανέμου κατά 6% στην Ελλάδα (7,25 avg. m/sec από 7,70 avg. m/sec) και κατά 8% στη Ρουμανία (6,29 avg. m/sec από 6,81 avg. m/sec). Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 1,5 TWh και αντιστοιχεί στο 27% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ.

Παράλληλα, η παραγωγή από φυσικό αέριο ενισχύθηκε κατά 69% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω της υψηλότερης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας που καταγράφηκε στην Ελλάδα, αλλά και του σημαντικά αυξημένου ισοζυγίου εξαγωγών – εισαγωγών στη χώρα (αύξηση εξαγωγών με παράλληλη μείωση εισαγωγών).

Η πρόοδος του Ομίλου ΔΕΗ στη δημιουργία ενός πιο καθαρού χαρτοφυλακίου μονάδων αντικατοπτρίζεται και στις βαθμολογίες που λαμβάνει από διεθνείς οργανισμούς και οίκους αξιολόγησης σε θέματα ESG και πρακτικές βιωσιμότητας. Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της βελτίωσης της βαθμολογίας της ΔΕΗ στο δείκτη CDP σε “Β” στις αρχές του έτους, ήρθαν να προστεθούν δύο νέες αναβαθμίσεις του Ομίλου σε θέματα ESG.

Συγκεκριμένα:

- από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό ISS ο οποίος αναβάθμισε τη συνολική αξιολόγηση της ΔΕΗ σε “C+” από “C” και

- από την S&P Global, όπου η ΔΕΗ σημείωσε άνοδο τόσο στον δείκτη CSA- Corporate Sustainability Assessment (σε 42 από 25) όσο και στο ESG rating (σε 44 από 37).

Προοπτικές για το 2025

Η ΔΕΗ συνεχίζει την κατασκευή έργων ΑΠΕ στοχεύοντας στην περαιτέρω αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος και επιβεβαιώνει τους στόχους για το 2025, για προσαρμοσμένο EBITDA ύψους €2 δισ., προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας άνω των €0,4 δισ. και διανομή μερίσματος ύψους €0,60/μετοχή (+140% σε σχέση με την εταιρική χρήση του 2023).

Γ. Στάσσης: Τα αποτελέσματα τριμήνου αναδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αναδεικνύουν την αξία και την ανθεκτικότητα του ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μας μοντέλου, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί ως φυσική αντιστάθμιση κινδύνου – μετριάζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις από τη μεταβλητότητα της αγοράς και τις προκλήσεις σε λειτουργικό επίπεδο.

Παρά τις μη ευνοϊκές υδρολογικές και ανεμολογικές συνθήκες που επηρέασαν την παραγωγή από ΑΠΕ στο πρώτο τρίμηνο και την εποχικότητα στη δραστηριότητα της διανομής, η απόδοσή μας παραμένει ανθεκτική και εντός των στόχων μας.

Συνεχίσαμε την υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου, επενδύοντας €0,5 δισ. το πρώτο τρίμηνο, αναμένοντας επιτάχυνση των επενδύσεων τα επόμενα τρίμηνα. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η προσθήκη 0,7GW νέας εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ, με αρκετά εμβληματικά έργα να προχωρούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας. Η πρόοδος αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για περαιτέρω ενίσχυση της θέσης μας στην ενεργειακή μετάβαση.

Παράλληλα, προχωρούμε σταθερά προς την επίτευξη του στόχου για πλήρη απεξάρτηση από τον λιγνίτη έως το 2026, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τους στόχους αποανθρακοποίησης και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική βιωσιμότητας του Ομίλου.

Αναμένουμε ισχυρότερη απόδοση στα επόμενα τρίμηνα και στο πλαίσιο αυτό επιβεβαιώνουμε τους στόχους μας για το 2025, για EBITDA €2 δισ. και καθαρά κέρδη πάνω από €0,4 δισ.».

Δείτε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου της ΔΕΗ εδώ.

