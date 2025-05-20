Μασκ: Θα μείνω CEO της Tesla ώς το 2030, εκτός αν πεθάνω

Αποφασισμένος να διατηρήσει τα ηνία της Tesla για την επόμενη πενταετία, δηλώνει ο Ίλον Μασκ, παρά τη σφοδρή κριτική που δέχεται.



Η βία που διαπράχθηκε εναντίον των εταιρειών μου, οι απειλές εναντίον μου, βρίσκονται στη λάθος πλευρά της ιστορίας, τόνισε την Τρίτη ο Μασκ σε οικονομικό φόρουμ που διεξάγεται στη Ντόχα.

Παραμένω δεσμευμένος στην απόφασή μου να παραμείνω CEO της Tesla για τα επόμενα πέντε χρόνια, έκτος αν πεθάνω, διεμήνυσε δε ο μεγιστάνας.

Δεδομένου ότι διαθέτω κάποιον «λογικό έλεγχο» στην Tesla, αυτός είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για να παραμείνω διευθύνων σύμβουλος συνέχισε, στον απόηχο πληροφοριών ότι μέτοχοι της εταιρείας ζητούσαν την παραίτησή του λόγω των ακραίων θέσεών του ως επικεφαλής της DOGE (τμήμα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας του Τραμπ) που προκάλεσαν ζημιά στην εικόνα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Όπως υποστήριξε υπάρχουν άνθρωποι που αγοράζουν Tesla επειδή «ο Ίλον είναι τρελός».

Η Tesla έχει ήδη γυρίσει την πιο αδύναμη αγορά στην Ευρώπη, και είναι ισχυρή οπουδήποτε αλλού, υποστήριξε, χωρίς να αναφέρει ποια αγορά εννοούσε.

Πηγή: skai.gr

