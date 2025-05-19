Άτακτη υποχώρηση από την Εθνική Ασφαλιστική για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια

Σε άτακτη υποχώρηση υποχρεώθηκε η Εθνική Ασφαλιστική όσον αφορά την αλλαγή του τρόπου αποζημίωσης πελατών κατόχων παλαιών συμβολαίων από τους οποίους ουσιαστικά ζητούσε από τον Ιούνιο να πληρώνουν οι ίδιοι τα έξοδα νοσηλείας τους και να τους αποζημιώνει εκ των υστέρων, μετά τον σάλο που προκάλεσε η αποκάλυψη του θέματος από το skai.gr.

Η αποκάλυψη του skai.gr προκάλεσε μάλιστα την παρέμβαση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος στο περιθώριο συνάντησης που είχε με αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιάννη Χατζηθεδοσίου, εμφανίστηκε κάθετος, δηλώνοντας πως δεν θα επιτρέψει να αλλάξει η φιλοσοφία δεκαετιών σε αυτά τα συμβόλαια.

Ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης έδωσε επίσης εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνήσουν αυτό το «καυτό» θέμα και να κάνουν ό,τι απαιτείται, προκειμένου να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη.

Η Εθνική Ασφαλιστική, μετά την άτακτη υποχώρησή της, επιχείρησε να αιτιολογήσει την κίνησή της επισημαίνοντας ότι στόχος της προσαρμογής της διαδικασίας αποζημίωσης, η οποία αφορούσε το ~4% των ασφαλισμένων της με ασφαλιστήρια υγείας, είχε στόχο την έγκαιρη και σαφή ενημέρωση των ασφαλισμένων της σχετικά με το κόστος και την ορθή χρήση των παροχών υγείας για την ενίσχυση της διαφάνειας προς όφελος όλων, αλλά και τον εξορθολογισμό των αυξημένων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εθνικής Ασφαλιστικής:

«Στην Εθνική Ασφαλιστική, η στρατηγική μας φιλοδοξία επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου διαχείρισης της ασφάλισης υγείας, με περιορισμό των υπερχρεώσεων, διαφάνεια στο κόστος και συνολική βελτίωση της εμπειρίας των ασφαλισμένων μας, διατηρώντας την ποιότητα και την προσβασιμότητα στην ιδιωτική φροντίδα υγείας, αλλά και τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των προγραμμάτων υγείας, σημειώνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώσαμε πρόσφατα μία προσαρμογή στην πρακτική της διαδικασίας αποζημίωσης για ένα συγκεκριμένο και περιορισμένο τμήμα του χαρτοφυλακίου συμβολαίων υγείας που αφορούσε το ~4% των ασφαλισμένων μας με ασφαλιστήρια υγείας. Στόχος μας ήταν η έγκαιρη και σαφής ενημέρωση των ασφαλισμένων μας σχετικά με το κόστος και την ορθή χρήση των παροχών υγείας για την ενίσχυση της διαφάνειας προς όφελος όλων, αλλά και ο εξορθολογισμός των αυξημένων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης.

Η προτεινόμενη αλλαγή:

- δεν συνιστούσε μονομερή τροποποίηση των υφιστάμενων όρων των συμβολαίων, καθότι όπου προβλέπεται απευθείας αποζημίωση των νοσοκομειακών δαπανών, η διαδικασία θα παρέμενε αμετάβλητη

- για τους κατόχους των συμβολαίων του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, και πάντα με γνώμονα τη διαρκή στήριξη των ασφαλισμένων μας, είχε σχεδιαστεί η δημιουργία ενός ειδικού δικτύου Συμβεβλημένων Νοσοκομείων, υψηλών προδιαγραφών, στα οποία θα ίσχυε η γνωστή διαδικασία απευθείας εξόφλησης των δαπανών από την εταιρεία.

- στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επέλεγε νοσοκομείο εκτός του ειδικού δικτύου, τότε θα έμπαινε σε ισχύ η νέα απολογιστική διαδικασία αποζημίωσης, η οποία προέβλεπε ενημέρωση της εταιρείας πριν από την προγραμματισμένη νοσηλεία.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν το τελευταίο διάστημα, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αναστολή της εφαρμογής του νέου αυτού μοντέλου, αναμένοντας και τον νέο δείκτη Υγείας (ΕΔΑ) από την ΕΛΣΤΑΤ.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε με υπευθυνότητα τις εξελίξεις στον χώρο της υγείας και αναγνωρίζουμε ότι το διαρκώς αυξανόμενο κόστος υγειονομικής περίθαλψης και η αυξημένη συχνότητα και σοβαρότητα των ιατρικών περιστατικών, αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, με άμεσο αντίκτυπο τόσο στην ασφαλιστική αγορά, όσο και κυρίως στα ασφάλιστρα των ασφαλισμένων μας.

Παραμένουμε πάντα προσηλωμένοι στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με στόχο τη μέριμνα και φροντίδα για όλους τους ασφαλισμένους μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.