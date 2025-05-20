Αγγελάκης ΑΕ: Είσοδος στον χώρο του γλυκού και του παγωτού

Στην κατηγορία του γλυκού και του παγωτού εισέρχεται η εταιρεία Αγγελάκης ΑΕ που δραστηριοποιείται στον κλάδο της πτηνοτροφίας.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου της ζαχαροπλαστικής, επενδύει στην κατηγορία του γλυκού και του παγωτού ως αποκλειστικός μέτοχος της νεοσύστατης εταιρείας Sweet Bond.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 1.200 τ.μ. στην περιοχή του Ασπρόπυργου, η Sweet Bond έχει ήδη ξεκινήσει την πιλοτική παραγωγή προϊόντων γλυκού και παγωτού, στοχεύοντας στις αγορές του HORECA αλλά και του Retail. Με έμφαση στις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και τη μοναδική γεύση, η Sweet Bond δεσμεύεται να προσφέρει στους επαγγελματίες του κλάδου και τους καταναλωτές προϊόντα που ξεχωρίζουν.

Ο CEO της Αγγελάκης ΑΕ, Θάνος Αγγελάκης, δήλωσε σχετικά: «Η είσοδός μας στον χώρο του γλυκού και του παγωτού είναι μια στρατηγική απόφαση, την οποία υλοποιούμε, όπως πάντα, με ενθουσιασμό και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην αγορά και τους καταναλωτές. Με την επένδυση στη Sweet Bond συνεχίζουμε την πορεία μας στην ευρύτερη κατηγορία των τροφίμων με πάθος για καινοτομία και προσήλωση στην ποιότητα και τη γεύση - στοιχεία που διαμόρφωσαν την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.