Συμφωνία Oracle και Meta ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το cloud computing

Η Oracle βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Meta για τη σύναψη συμφωνίας cloud computing αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια του γίγαντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να εξασφαλίσει ταχύτερη πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ, δήλωσε στο Reuters την Παρασκευή ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η Oracle θα παρέχει στη Meta υπολογιστική ικανότητα για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, επιπλέον των υφιστάμενων παρόχων cloud computing της Meta, ανέφερε το ίδιο άτομο.

Η Oracle προσφέρει ενσωματωμένες τεχνολογίες cloud μαζί με ευέλικτα μοντέλα ανάπτυξης, επιτρέποντάς της να ανταποκριθεί σε ένα εύρος απαιτήσεων πελατών.

Η πιθανή συμφωνία έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με την υπογραφή σύμβασης αγοράς υπολογιστικής ισχύος 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Oracle και την OpenAI για περίπου πέντε χρόνια, σηματοδοτώντας μία από τις μεγαλύτερες συμβάσεις cloud που έχουν υπογραφεί ποτέ.

Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες με την Amazon, την Alphabet και τη Microsoft για να επιτρέψει στους πελάτες cloud τους να χρησιμοποιούν το Oracle Cloud Infrastructure παράλληλα με τις εγγενείς υπηρεσίες. Τα έσοδα από αυτές τις συνεργασίες αυξήθηκαν κατά δεκαέξι φορές το πρώτο τρίμηνο.

Η Oracle αποκάλυψε τέσσερα συμβόλαια πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων την περασμένη εβδομάδα με εταιρείες όπως η OpenAI και η xAI, για να εξασφαλίσει την τεράστια υπολογιστική χωρητικότητα που απαιτείται για να παραμείνει μπροστά στον αγώνα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο κατασκευαστής λογισμικού για επιχειρήσεις δήλωσε ότι αναμένει να αποκτήσει αρκετούς επιπλέον πελάτες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων τους επόμενους μήνες και ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις στον τομέα OCI θα ξεπεράσουν το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια.

Πηγή: skai.gr

