Η OpenAI θα επενδύσει 100 δισ. δολάρια σε εφεδρικούς διακομιστές

Η επένδυση προστίθεται στα 350 δισεκατομμύρια δολάρια που ήδη προβλέπεται να δαπανηθούν για την ενοικίαση διακομιστών μέχρι το 2030

OpenAI

Η OpenAI σκοπεύει να δαπανήσει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια για την ενοικίαση εφεδρικών διακομιστών τα επόμενα πέντε χρόνια, επιπλέον των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ήδη προβλέπεται να δαπανηθούν για την ενοικίαση διακομιστών έως το 2030, σύμφωνα με δημοσίευμα τoυ The Information την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, η πληροφορία αυτή μεταφέρθηκε σε ορισμένους μετόχους από στελέχη της εταιρείας.

