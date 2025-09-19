Η BC Partners θα καταβάλει 250 εκατ. ευρώ στον ιδρυτή της United Group, Ντράγκαν Σόλακ

Μια εταιρεία που ανήκει στην BC Partners LLP συμφώνησε να καταβάλει το αμφισβητούμενο μπόνους των 250 εκατ. ευρώ (295 εκατ. δολάρια) στον ιδρυτή της United Group BV, σύμφωνα με δικαστική απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, εταιρεία που ανήκει στον ιδρυτή Ντράγκαν Σόλακ είχε μηνύσει στο Λονδίνο μια εταιρεία ελεγχόμενη από την BC Partners, ισχυριζόμενη ότι του αρνήθηκαν μπόνους συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ τα οποία είχαν υποσχεθεί κατά την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της ευρωπαϊκής εταιρείας τηλεπικοινωνιών και μέσων.

Σύμφωνα με απόφαση βρετανικού δικαστηρίου που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη με τη συναίνεση όλων των πλευρών, η εταιρεία που ελέγχεται από την εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων όφειλε να καταβάλει το ποσό στον Σόλακ. Ο δικαστής του Λονδίνου στο υπογεγραμμένο έγγραφο ανέφερε: «Η διαδικασία αναστέλλεται, εκτός για τους σκοπούς της εκτέλεσης της παρούσας συναίνεσης απόφασης.»

Η συμφωνία για την καταβολή του ποσού μπορεί να σηματοδοτεί μια προσπάθεια εκτόνωσης της μακρόχρονης διαμάχης μεταξύ του Σόλακ και της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων με έδρα το Λονδίνο, μετά την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων. Ο Σόλακ έχει επίσης καταθέσει αγωγή στην Ολλανδία για άδικη απομάκρυνσή του από τη θέση σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

«Αυτό αποτελεί μια πλήρη και οριστική νίκη για τον πελάτη μας όσον αφορά την πολυαναμενόμενη καταβολή του ποσού», δήλωσε ο Simon Walsh, δικηγόρος που εκπροσωπεί την εταιρεία του Σόλακ στην υπόθεση του Λονδίνου.

Όταν τον Ιούνιο δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του ως σύμβουλος, η εταιρεία ενημέρωσε τον Σόλακ ότι το μπόνους, που αφορούσε την πώληση τμημάτων της επιχείρησης έναντι περίπου 1,5 δισ. ευρώ, θα καταβληθεί, όπως είχαν αναφέρει προηγουμένως άτομα εξοικειωμένα με την υπόθεση.

Ο Σόλακ, που είναι επίσης ιδιοκτήτης της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Southampton FC, ίδρυσε την εταιρεία στην πατρίδα του στη Σερβία το 2000 και, με τη βοήθεια χρηματοδότησης από ιδιωτικά κεφάλαια, μετέτρεψε την επιχείρηση σε μια εταιρεία με παραρτήματα στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και στις περισσότερες άλλες χώρες των Βαλκανίων. Υπήρξε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και απομακρύνθηκε τον Ιούνιο.

Η BC Partners θα προχωρήσει στις πληρωμές αφού αφαιρέσει τυχόν φόρους που οφείλονται στις φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου. Η BC Partners αρνήθηκε να κάνει σχόλιο, καταλήγει το Bloomberg.

«Πλήρη δικαίωση»

Για «πλήρη δικαίωση» κάνει λόγο η πλευρά του Σόλακ σχετικά με το δημοσίευμα του Bloomberg. Ειδικότερα, οι κύκλοι του Σόλακ αναφέρουν:

Η σημερινή αποκάλυψη του Bloomberg επιβεβαιώνει την πλήρη δικαίωση του ιδρυτή της United Group, Ντράγκαν Σόλακ, στη δικαστική του διαμάχη με την BC Partners. Παρά την αρχική άρνησή της να τηρήσει μια νομικά κατοχυρωμένη υποχρέωση, χρησιμοποιώντας μάλιστα την αξίωση αυτή ως πρόσχημα για την απομάκρυνση του Σόλακ και της Βικτόρια Μπόκλαγκ τον Ιούνιο, η BC Partners υποχρεώθηκε τελικά να πληρώσει το σύνολο του Special Bonus ύψους €250 εκατ., μαζί με τόκους από τον Απρίλιο και όλα τα νομικά έξοδα.

Όπως σημείωσε ο νομικός εκπρόσωπος της πλευράς Σόλακ, αυτό αποτελεί μια «πλήρη και οριστική νίκη» για τον Σόλακ και επιβεβαιώνει ότι οι ισχυρισμοί της BC Partners περί αβάσιμων απαιτήσεων ήταν ψευδείς. Δύο μόλις μήνες μετά την αλλαγή ηγεσίας που επέβαλε ο Νίκος Σταθόπουλος, η νέα διοίκηση της United Group βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με σκάνδαλα και εσωτερική αμφισβήτηση, με ολοένα και περισσότερες φωνές να ζητούν την απομάκρυνση του νέου CEO Stan Miller.

Πηγή: skai.gr

