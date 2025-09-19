Η Porsche προχώρησε στη μείωση των προβλέψεών της για τα μεγέθη της στο σύνολο της τρέχουσας χρήσης, επικαλούμενη το πλήγμα ύψους 1,8 δισ. ευρώ που θα επιφέρει στα λειτουργικά κέρδη της η αναβολή στο λανσάρισμα των νέων ηλεκτρικών μοντέλων της.

Η εταιρεία σπορ αυτοκινήτων προβλέπει τώρα ότι η απόδοση των πωλήσεων στα λειτουργικά κέρδη δεν θα ξεπεράσει το 2%, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από την εκτίμηση 5% έως 7% που ανέμενε η εταιρεία στο σύνολο του 2025.

Είναι η τέταρτη φορά που η εταιρεία μειώνει τις προβλέψεις της για φέτος.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει σε μια σειρά αναβολών στα σχέδιά της για την κυκλοφορία ηλεκτρικών μοντέλων, όπως η νέα σειρά SUV, η οποία ενώ προοριζόταν να περιλαμβάνει αποκλειστικά ηλεκτρικά μοντέλα, τελικά σε πρώτη φάση θα περιλαμβάνει εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικής τεχνολογίας.

Η κίνηση αυτή αποφασίστηκε καθώς η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με την επιβράδυνση των πωλήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων της, όπου έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη νέων συστημάτων κίνησης.

Η Porsche δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που δημιούργησε η εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2022, καθώς η επιβράδυνση της κινεζικής αγοράς και οι δασμοί των ΗΠΑ έχουν επηρεάσει επίσης τη δραστηριότητά της.

Η τιμή της μετοχής της έχει υποχωρήσει μάλιστα τόσο που ο τίτλος της εταιρείας αφαιρείται από τον δείκτη αναφοράς της Γερμανίας, DAX.

Προκειμένου να ανακάμψει, η εταιρεία μετά την αντικατάσταση αρκετών στελεχών της, επιδιώκει να μειώσει το κόστος παραγωγής της αυξάνοντας των αριθμό των μοντέλων της με κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικών, και περικόπτοντας θέσεις εργασίας. Επίσης, εγκατέλειψε τα σχέδιά της για την παραγωγή των δικών της μπαταριών λόγω της χαμηλής ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα.

Ως αποτέλεσμα των κινήσεων αναπροσαρμογής της παραγωγής της Porsche, η μητρική της Volkswagen μείωσε επίσης την πρόβλεψή της για λειτουργική απόδοση επί των πωλήσεων φέτος στο 2% με 3%, από έως και 5% προηγουμένως. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα υποστεί μη ταμειακή απομείωση ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ που σχετίζεται με τις κινήσεις της Porsche. Οι αμερικανικές μετοχές της VW σημείωσαν πτώση 3,8%.

Η Porsche μείωσε επίσης τον μεσοπρόθεσμο στόχο περιθωρίου κέρδους της σε έως και 15% από το ανώτερο όριο του 17% προηγουμένως.



