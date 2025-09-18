Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσίασε χτες, Τετάρτη τα πρώτα έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας. Πρόκειται για τα Meta Ray-Ban Display, που βγαίνουν στην αγορά έναντι 799 δολαρίων.

Τα έξυπνα γυαλιά της Meta διαθέτουν μια μικρή ψηφιακή οθόνη, η οποία μπορεί να ελέγχεται με χειρονομίες μέσω ενός βραχιολιού που λειτουργεί με νευρωνική τεχνολογία.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ εξέλιξε τα πειραματικά γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας Orion, τα οποία η εταιρεία παρουσίασε στην περσινή εκδήλωση. Τα γυαλιά Orion μπορούν να δημιουργήσουν τρισδιάστατα οπτικά εφέ στο πραγματικό οπτικό πεδίο ενός ατόμου με τη βοήθεια ενός ασύρματου υπολογιστή, αλλά η κατασκευή τους είναι δαπανηρή και δεν είναι διαθέσιμα για αγορά.

Αντίθετα, τα Meta Ray-Ban Display συνοδεύονται από το Meta Neural Band, ένα βραχιόλι EMG που επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τη συσκευή με το χέρι τους.

«Είναι γυαλιά με το κλασικό στυλ που θα περίμενε κανείς από τη Ray-Ban, αλλά είναι και τα πρώτα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης με οθόνη υψηλής ανάλυσης και μια πλήρως σταθμισμένη νευρωνική ζώνη Meta», δήλωσε ο Ζάκερμπεργκ.

Με τη νέα αυτή τεχνολογία, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν βίντεο μέσω της οθόνης που υπάρχει στα γυαλιά και να απαντούν σε μηνύματα, μεταξύ άλλων. Όπως εξήγησε ο ιδρυτής της Meta, η οθόνη δεν εμποδίζει την όραση του χρήστη καθώς εξαφανίζεται όταν δεν χρησιμοποιείται.

Τα γυαλιά θα κυκλοφορήσουν στην αγορά των ΗΠΑ στις 30 Σεπτεμβρίου.

Πάντως, σύμφωνα με το CNBC, δεν έλειψαν και τα απρόοπτα από την παρουσίαση της νέας αυτής τεχνολογίας, καθώς ο Ζάκερμπεργκ προσπαθούσε επανειλημμένα να κάνει κλήση προς τον τεχνικό διευθυντή της Meta με τα γυαλιά του, χωρίς αποτέλεσμα. «Αυτά… ξέρετε συμβαίνουν», σχολίασε.

Η Meta ανέπτυσσε τα έξυπνα γυαλιά της σε συνεργασία με τον γίγαντα των οπτικών, EssilorLuxottica, από το 2019, και πέρυσι ανανέωσε τη συμφωνία συνεργασίας τους για να συνεχίσει την κατασκευή προϊόντων.

Η εταιρεία παρουσίασε παράλληλα και τα έξυπνα γυαλιά Oakley Meta Vanguard, τα οποία απευθύνονται σε αθλητές που συμμετέχουν σε αθλήματα υψηλής έντασης, όπως σνόουμπορντ και ορεινή ποδηλασία. Τα γυαλιά της μάρκας Oakley θα κοστίζουν 499 δολάρια όταν κυκλοφορήσουν στις 21 Οκτωβρίου, δηλαδή 100 δολάρια περισσότερο από τα γυαλιά Oakley Meta HSTN, που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο.

Τα έξυπνα γυαλιά Oakley Meta Vanguard έχουν πιο σπορ εμφάνιση από τα Oakley Meta HSTN, χάρη στον περιμετρικό σχεδιασμό τους, που επεκτείνει τους πολύχρωμους φακούς γύρω από τους κροτάφους του χρήστη. Σε αντίθεση με τα HSTN, το νέο μοντέλο διαθέτει ένα κουμπί στο κάτω μέρος του σκελετού, ώστε οι αθλητές που φορούν κράνη να μπορούν να τραβούν πιο εύκολα φωτογραφίες και βίντεο.

Στα νέα έξυπνα γυαλιά η μπαταρία διαρκεί έως και εννέα ώρες, μπορούν να καταγράψουν βίντεο 3K και διαθέτουν ηχεία που είναι πιο δυνατά από τα προηγούμενα μοντέλα. Μπορούν επίσης να συνδεθούν με ρολόγια γυμναστικής της μάρκας Garmin για να παρακολουθούν τον καρδιακό ρυθμό, χρησιμοποιώντας τον βοηθό Meta AI. Οι προπαραγγελίες έχουν ξεκινήσει.

Τέλος, ο Ζάκερμπεργκ ανακοίνωσε και το Horizon TV, παρουσιάζοντάς το ως έναν τρόπο για να παρακολουθεί κάποιος τηλεοπτικές εκπομπές, αθλητικά γεγονότα και ταινίες χρησιμοποιώντας τα ακουστικά Quest VR της εταιρείας. Κάποιοι από τους συνεργάτες της Meta που θα συνεισφέρουν περιεχόμενο στην εφαρμογή είναι η Disney και η Universal Pictures.

Πηγή: skai.gr

