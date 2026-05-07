Τα κέρδη της Shell για το πρώτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις και έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, στα 6,9 δισ. δολάρια, την Πέμπτη, χάρη στα έσοδα που συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γεγονός που οδήγησε την εταιρεία να αυξήσει το μέρισμα κατά 5%.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία μείωσε το τριμηνιαίο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών από 3,5 δισ. δολάρια σε 3 δισ. δολάρια, προκειμένου να διοχετεύσει ρευστότητα στον ισολογισμό της, καθώς η βραχυπρόθεσμη συρρίκνωση της ρευστότητας λόγω της διακοπής του εφοδιασμού ενέργειας που προκλήθηκε από τον πόλεμο αύξησε το χρέος της, σημειώνει το Reuters.

«Αυτό αντανακλά πραγματικά την εμπιστοσύνη που έχουμε στις μακροπρόθεσμες ταμειακές ροές της εταιρείας», δήλωσε η Οικονομική Διευθύντρια της Shell, Sinead Gorman, σε τηλεφωνική συνέντευξη με δημοσιογράφους σχετικά με την αύξηση του μερίσματος. Πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι μετοχές της Shell είναι υποτιμημένες.



Τα προσαρμοσμένα κέρδη του πρώτου τριμήνου, όπως ορίζει η Shell τα καθαρά κέρδη, αυξήθηκαν στα 6,92 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αναλυτών για 6,36 δισ. δολάρια σε δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία, σημειώνοντας αύξηση από τα 5,58 δισ. δολάρια του προηγούμενου έτους.

Πηγή: skai.gr

