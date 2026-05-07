Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει την απάντησή του την Πέμπτη στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο CNN μια πηγή με γνώση της υπόθεσης. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είχαν «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες.

Σε νέες δηλώσεις του το βράδυ της Πέμπτης, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας το Ιράν ότι έχει διορία μία εβδομάδα για να αποδεχθεί τη συμφωνία.

Πάντως, Ιρανοί αξιωματούχοι απορρίπτουν κατηγορηματικά αμερικανικές διαρροές περί συμφωνίας για μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός της χώρας, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές διαρροές «αμερικανική λίστα επιθυμιών».

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ χτύπησε έναν ανώτατο διοικητή της Χεζμπολάχ στην πρώτη επιδρομή στη Βηρυτό από την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Ισραηλινός στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν ελαφρά από drone της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο Νετανιάχου πιέζει τους Αμερικανούς αξιωματούχους για σαφήνεια σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Οι ισραηλινές κόκκινες γραμμές:

Καμία άρση των κυρώσεων

Αυστηρά όρια στους πυραύλους

Απόλυτη ελευθερία για το Ισραήλ να ενεργεί ανεξάρτητα και να εξαλείφει τις απειλές οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

