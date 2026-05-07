Στα 64,1 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τα κέρδη του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το πρώτο τρίμηνο του 2026, αυξημένα κατά 29%.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 636 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,7%.

Παράλληλα, προτείνεται μέρισμα ύψους €1,10 ανά μετοχή το οποίο θα καταβληθεί στις 7 Ιουλίου 2026.

Eπισκόπηση α' τριμήνου

Ο Όμιλος ξεκίνησε δυναμικά το έτος, με τις πωλήσεις να αυξάνονται το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατά 4,7% σε ετήσια-συγκρίσιμη βάση (LfL) και να ανέρχονται σε €636,1 εκατ., με όλες τις γεωγραφικές περιοχές να συμβάλλουν θετικά, επίσης σε συγκρίσιμη βάση. Οι σταθεροί όγκοι και οι βελτιωμένες τιμές οδήγησαν σε οργανική αύξηση των πωλήσεων.

Η ισχυρή δυναμική που καταγράφηκε το 2025 στην Αίγυπτο και την Ελλάδα συνεχίστηκε και στις αρχές του 2026, ενώ οι βελτιωμένες επιδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στις ΗΠΑ –εξαιρουμένης της αρνητικής επίδρασης από το ασθενέστερο δολάριο– ενίσχυσαν περαιτέρω την αύξηση.

Οι εξαγορές που ανακοινώθηκαν στα τέλη του 2025 στην Τουρκία και στη Δυτική Ευρώπη (Γαλλία) ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και άρχισαν να συνεισφέρουν στα αποτελέσματα του Ομίλου από τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ η πλήρης ενσωμάτωσή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι τιμές διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα στις ΗΠΑ και στα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ στοχευμένες αυξήσεις τιμών υλοποιήθηκαν στις αρχές του έτους στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στην Ανατολική Μεσόγειο.



Σε επίπεδο Ομίλου, οι όγκοι τσιμέντου αυξήθηκαν, χάρη στη συμβολή των πρόσφατων εξαγορών. Οι όγκοι αδρανών υλικών διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, επωφελούμενοι από τις πρόσφατες στρατηγικές επενδύσεις στη Φλόριντα, καθώς και από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Οι όγκοι ετοίμου σκυροδέματος παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθεροί σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (σε συγκρίσιμη βάση), ενώ οι όγκοι τσιμεντόλιθων και εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών (ACMs) (ιπτάμενη τέφρα, ποζολάνη) αυξήθηκαν για ένα ακόμη συνεχόμενο τρίμηνο.

Χάρη στις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στις αγορές μας και στην αποτελεσματική διαχείριση κόστους, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 12,4% σε ετήσια βάση, ή κατά 16% σε συγκρίσιμη βάση (LfL), και ανήλθαν σε €138 εκατ., ενισχυμένα περαιτέρω από τις πρόσφατες εξαγορές στην Τουρκία και τη Γαλλία.

Το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA διαμορφώθηκε σε επίπεδα άνω του 21% το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενισχυμένο κατά 250 μ.β. Το πρόγραμμα βελτιστοποίησης κόστους και εσωτερικών πρωτοβουλιών του Ομίλου, «PRIME», άρχισε να αποδίδει ήδη από το πρώτο τρίμηνο.

Η συνολική ετήσια επίδραση εκτιμάται σε €40– 50 εκατ., με ποσοστό άνω του 10% να έχει ήδη υλοποιηθεί. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €64,1

εκατ., αυξημένα κατά 46,5% (29% σε συγκρίσιμη βάση-LfL), παρά την αυξημένη φορολογία στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα και των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Titan America.

Στο τέλος Μαρτίου 2026, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €676 εκατ., έναντι €214 εκατ. τον Δεκέμβριο 2025, λόγω κυρίως των χρηματοδοτικών αναγκών για εξαγορές, ενώ εκδόθηκε ομολογιακό δάνειο ύψους €350 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2026.

Ως αποτέλεσμα ο δείκτης δανεισμού διαμορφώθηκε σε 1,1x EBITDA.

Παράλληλα προτείνεται μέρισμα ύψους €1,10 ανά μετοχή (+10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξαιρουμένου του έκτακτου μερίσματος), το οποίο θα καταβληθεί στις 7 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεσή της έγκρισής του από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 8ης Μαΐου 2026.

Ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2026, ύψους έως €10 εκατ. και διάρκειας έως εννέα μηνών.

Οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €70 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο, με έμφαση σε επενδύσεις ανάπτυξης, όπως η επέκταση δυναμικότητας στην Αίγυπτο, οι αρχικές επενδύσεις σε φωτοβολταϊκό πάρκο στην Τουρκία, η ενίσχυση των υποδομών αποθήκευσης για εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά (ACMs) και τσιμέντο, η ανάπτυξη νέων μονάδων ετοίμου σκυροδέματος, καθώς και οι ετήσιες εργασίες συντήρησης των εργοστασίων.

Παράλληλα, οι λειτουργικές ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €53 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2026 (έναντι €41 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2025), ως αποτέλεσμα της αύξησης των κερδών EBITDA σε ετήσια βάση και της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων και των φόρων.



Πηγή: skai.gr

