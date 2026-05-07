ΟΛΠ: Συνολικά έσοδα στα 47,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026

Παρά τις ισχυρές πιέσεις που προκαλούν οι γεωπολιτικές αναταράξεις, η μεταβλητότητα στο διεθνές εμπόριο και η επιβράδυνση στη διακίνηση containers, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) συνεχίζει να εμφανίζει σημαντικές αντοχές, διατηρώντας υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και ενισχύοντας τις επενδύσεις του σε κρίσιμες λιμενικές υποδομές.

Την ίδια ώρα, δραστηριότητες όπως η κρουαζιέρα, η διακίνηση αυτοκινήτων και η ναυπηγοεπισκευή λειτουργούν ως βασικά «αντισώματα» απέναντι στην υποχώρηση των εσόδων από τον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων και της ακτοπλοΐας.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της ΟΛΠ, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 47,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 51,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας μείωση κατά 8,7%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 23,6 εκατ. ευρώ από 27,8 εκατ. ευρώ πτώση κατά 14,9%, ενώ το EBITDA υποχώρησε στα 20,7 εκατ. ευρώ από 26 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 20,1%.

Παράλληλα, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) μειώθηκαν κατά 24,5%, στα 16 εκατ. ευρώ από 21,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 15,8 εκατ. ευρώ έναντι 21,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025 σημειώνοντας πτώση κατά 26%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 12,1 εκατ. ευρώ από 17,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 29,3%.

Σε επίπεδο ισολογισμού, τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 459,3 εκατ. ευρώ από 447,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025 (+2,7%), ενώ η καθαρή ταμειακή θέση διαμορφώθηκε στα 53,5 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός δανεισμός παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός στα 61,3 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη μόχλευσης να διαμορφώνεται στο 13,3%.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία συνέχισε με αυξημένο ρυθμό το επενδυτικό της πρόγραμμα, πραγματοποιώντας επενδύσεις ύψους 31,4 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 16,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση 95%.

Ισχυρές πιέσεις στα οικονομικά μεγέθη του πρώτου τριμήνου του 2026 κατέγραψε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, με τη μείωση των εσόδων να αποδίδεται κυρίως στην υποχώρηση της δραστηριότητας στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων - Προβλήτα Ι και στον τομέα της ακτοπλοΐας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΛΠ, η κάμψη στον Προβλήτα Ι συνδέεται αφενός με τη σύγκριση με το ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο τρίμηνο του 2025, όταν είχε καταγραφεί αυξημένη διακίνηση εγχώριου φορτίου υπό τον φόβο επιβολής δασμών στο διεθνές εμπόριο, και αφετέρου με τη μείωση του εγχώριου φορτίου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Επίσης, στον τομέα της ακτοπλοΐας, η βασική αιτία της μείωσης των εσόδων ήταν η εφαρμογή της τροπολογίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βάσει της οποίας από την 1η Μαΐου 2025 και για ένα έτος μειώθηκαν κατά 50% τα τέλη πλοίων και επιβατών ακτοπλοΐας. Η εξέλιξη αυτή είχε σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα του κλάδου, παρά το γεγονός ότι οι λειτουργικοί δείκτες παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθεροί.

Η συνολική διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στον Προβλήτα Ι υποχώρησε στις 112.668 TEUs το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 195.937 TEUs το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας πτώση 42,5%, ενώ τα εγχώρια φορτία (local) μειώθηκαν κατά 33%, στις 42.645 TEUs από 63.689 TEUs.

'Ανοδος σε κρουαζιέρα, διακίνηση οχημάτων και ναυπηγοεπισκευή

Στον τομέα της ακτοπλοΐας ο αριθμός πλοίων αυξήθηκε οριακά σε 2.524 από 2.498 (+1%), ωστόσο η επιβατική κίνηση παρουσίασε μικρή μείωση 0,5%, διαμορφούμενη σε 2.647.198 επιβάτες έναντι 2.659.832 το πρώτο τρίμηνο του 2025. Τα διακινούμενα οχήματα μειώθηκαν κατά 3,2%, στις 576.491 μονάδες από 595.459.

Αντίθετα, θετική εικόνα κατέγραψε η κρουαζιέρα, με τον Πειραιά να ενισχύει τη θέση του ως homeport στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι επιβάτες homeport αυξήθηκαν κατά 23,1%, φθάνοντας τους 48.216 από 39.165, ενώ οι συνολικοί επιβάτες κρουαζιέρας ανήλθαν σε 74.453 από 68.200 (+9,2%). Παράλληλα, τα συνολικά κρουαζιερόπλοια αυξήθηκαν σε 33 από 31, ενώ τα homeport πλοία έφθασαν τα 20 από 19.

Θετική ήταν και η εικόνα στη διακίνηση αυτοκινήτων, όπου τα συνολικά φορτία αυξήθηκαν κατά 4,6%, στις 72.607 μονάδες από 69.420, κυρίως λόγω της ανόδου των οχημάτων μεταφόρτωσης. Ωστόσο, τα εγχώρια φορτία παρουσίασαν μικρή κάμψη 2,5%, στις 36.628 μονάδες από 37.584.

Στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής, η δραστηριότητα διατηρήθηκε σε θετική τροχιά, με τους δεξαμενισμους πλοίων να αυξάνονται κατά 52,6%, με 29 πλοία από 19, ενώ οι επισκευές πλοίων ανήλθαν σε 64 από 63 το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.