Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στον E65

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας-Ε65 με στόχο την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου στις 07:30 έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 στις 17:30 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύουν από το 53,7ο χλμ. έως και το 49,65ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Α: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Φάση Β: Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Α φάσης και στο ίδιο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή.

Ταυτόχρονα, κλειστό θα είναι το Parking και WC στο ~52,35ο χλμ. (προς Λαμία).

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

