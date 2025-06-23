Παράταση στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

«Τη διαβεβαίωση από πλευράς της κυβέρνησης για παράταση του προγράμματος "Εξοικονομώ - Επιχειρώ" εξασφάλισε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, μετά από ενέργειες της διοίκησης του ΕΕΑ και επαφές με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση».

Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και τονίζεται ότι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου προ δύο εβδομάδων, με επιστολή του στον κ. Παπασταύρου τον ενημέρωνε ότι από τη στιγμή που οι εγκρίσεις έγιναν 17 Δεκεμβρίου 2024 και γνωστοποιήθηκαν στους δικαιούχους τους πρώτους μήνες του 2025, είναι αδύνατον να ολοκληρώσουν τη διαδικασία στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται δηλαδή στις 30 Ιουλίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι η ανωτέρω ημερομηνία έρχεται σε αντίθεση με την οριζόμενη, στο κεφ. 1.7 της πρόσκλησης, διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, όπου αναφέρονται οι 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών προτάσεων. Δηλαδή κανονικά το πρόγραμμα πρέπει να λήξει στις 17 Μαρτίου 2026.

Ανάλογη ενημέρωση υπήρξε από αντιπροσωπεία του επιμελητηρίου με επικεφαλής τον κ. Χατζηθεοδοσίου προς τον κ. Παπαθανάση, σε συνάντηση εργασίας, η οποία έγινε πριν από λίγες ημέρες.

«Με δεδομένο ότι το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για τις ελληνικές επιχειρήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις εγκαταστάσεις τους, να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, το αίτημα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ήταν να δοθεί επίσημη παράταση της προθεσμίας υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων που εντάσσονται στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Επιχειρώ"» όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αυτό το αίτημα έγινε δεκτό, συνεχίζει η ανακοίνωση, και από τους δύο υπουργούς και το μόνο που μένει είναι να αποσαφηνιστεί και να ανακοινωθεί από το αρμόδιο υπουργείο το νέο χρονοδιάγραμμα.

«Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο υπουργούς, τον κ. Παπασταύρου και τον κ. Παπαθανάση, για την άμεση ανταπόκριση τους και την κατανόηση που έδειξαν στο δίκαιο αίτημα που καταθέσαμε ως επιμελητήριο.

Σε μία περίοδο που οι προκλήσεις είναι συνεχείς για την επιχειρηματική κοινότητα και που εντείνονται οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία -εξαιτίας και των σημαντικών εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο- είναι σημαντικό να υπάρχει η καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ Υπουργείων και Επιμελητηρίων», σημειώνει σε δήλωση του ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.