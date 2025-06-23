Νίκος Σαλακάς (Alpha Bank): Στρατηγικές κινήσεις για την Alpha του μέλλοντος

Στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής μετάβασης από την περίοδο της «επιβίωσης» σε μια νέα φάση αναπτυξιακής δυναμικής, η Alpha Bank πραγματοποιεί στοχευμένες συναλλαγές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επενδύοντας σε νέα εργαλεία και δομές. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα της ομιλίας του κ. Νίκου Σαλακά, Chief of Corporate Center & General Counsel της Alpha Bank, στο Mergers & Acquisitions Summit, σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο της Καθημερινής κα Ευγενία Τζώρτζη.

Όπως ανέφερε, η στρατηγική ανάπτυξης της Alpha Bank βασίζεται σε τρεις κύριους άξονες συναλλαγών: (α) την ενίσχυση του κλασικού τραπεζικού βραχίονα μέσω υπηρεσιών investment banking και υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, (β) τη διεύρυνση της παρουσίας σε αγορές υψηλής δυναμικής όπως η Κύπρος και η Ρουμανία, και (γ) την επέκταση σε νέες ψηφιακές και επενδυτικές υπηρεσίες μέσω εξειδικευμένων συνεργασιών και συμμετοχών.

Στη Ρουμανία, η Alpha Bank συμμετέχει πλέον στην τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, εξυπηρετώντας αποτελεσματικά τις ανάγκες των πελατών της με ισχυρό τοπικό αποτύπωμα και αξιοποιώντας το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό της. Η συναλλαγή απέφερε 256 εκατ. ευρώ, τα οποία επανεπενδύονται σε αγορές προτεραιότητας όπως η Κύπρος, με πιο πρόσφατη εξέλιξη την εξαγορά της AstroBank, που ενισχύει τη θέση της Alpha Bank ως συστημικής τράπεζας με ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών.

Στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών, η συνεργασία με την Axia Ventures αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης, ισχυρής επενδυτικής εταιρείας με πλήρες φάσμα δραστηριοτήτων, μέσα από τη σύμπραξη με τις ομάδες της Alpha Finance και του investment banking της τράπεζας. Παράλληλα, η εξαγορά της FlexFin στοχεύει στη διεύρυνση της τραπεζικής πρότασης αξίας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες, με αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων.

Ξεχωριστή θέση στο στρατηγικό πλάνο της τράπεζας κατέχει η συνεργασία με τη UniCredit, η οποία πρόσφατα ενίσχυσε τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank. Η στρατηγική αυτή συμμαχία σηματοδοτεί την πιο ουσιαστική συμμετοχή διεθνούς τραπεζικού ομίλου στην ελληνική αγορά εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Όπως ανέφερε ο κ. Σαλακάς, η συνεργασία αυτή έχει συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της διεθνούς δραστηριοποίησης της τράπεζας και της θέσης της στην επενδυτική κοινότητα.

