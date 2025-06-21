Nέα Γενική Διευθύντρια της DW η Μπάρμπαρα Μάσινγκ

Σε μια ιστορική αλλαγή για τη Deutsche Welle (DW), η Μπάρμπαρα Μάσινγκ αναλαμβάνει από την 1η Οκτωβρίου τα ηνία του κορυφαίου γερμανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, διαδεχόμενη τον Πέτερ Λίμπουργκ. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση στην ιστορία της DW, τη στιγμή που τα Μέσα Ενημέρωσης διεθνώς αντιμετωπίζουν απαιτητικές προκλήσεις και ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ηγετική φυσιογνωμία με πολυσχιδή εμπειρία

Η νέα Γενική Διευθύντρια διαθέτει νομικό υπόβαθρο με εξειδίκευση σε διοικητικό δίκαιο και διεθνές δίκαιο ΜΜΕ, ενώ έχει διαγράψει πορεία τόσο ως δικηγόρος όσο και ως δημοσιογράφος. Η πορεία της στη DW ξεκίνησε το 2006, ενώ το 2014 ανέλαβε Διοικητική Διευθύντρια. Παράλληλα, έχει πλούσια εργασιακή εμπειρία στον τομέα της παραγωγής ντοκιμαντέρ μέσω της ARD, αλλά και σε διοικητικούς ρόλους στο ARTE.

Όπως υπογραμμίζει ο Καρλ Γιούστεν, πρόεδρος της ραδιοτηλεοπτικής επιτροπής, «Η Μπάρμπαρα Μάσινγκ διαθέτει κορυφαία στοιχεία ηγετικού προφίλ και δημοσιογραφική εμπειρία, αλλά και τη στρατηγική ματιά που απαιτείται για να φέρει την DW σε μια πορεία μακροπρόθεσμης επιτυχίας σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον για τα ΜΜΕ».

Στρατηγικές προτεραιότητες και όραμα

Η ίδια η Μάσινγκ δίνει σαφή έμφαση σε τρεις προτεραιότητες: την ενίσχυση του δημοσιογραφικού περιεχομένου που παράγεται από και για τις χώρες όπου δραστηριοποιείται η DW, τη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και τη δημιουργία συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Το όραμά της εστιάζει στη διατήρηση ενός ισχυρού, ανεξάρτητου ρόλου της DW ως φωνής ενημέρωσης και ελευθερίας.

Ο Βόλφραμ Βάιμερ, Υφυπουργός Πολιτισμού και ΜΜΕ της Γερμανίας, σημείωσε: «Σε καιρούς πολέμων, όταν η δημοκρατία δέχεται επίθεση από παντού, όταν ο αυταρχισμός είναι άνευ ορίων, είναι σημαντικό να υπάρχει μια ισχυρή φωνή ελευθερίας. Και αυτό είναι κάτι που νιώθουμε στην DW».

Η ομόφωνη εκλογή και οι ευθύνες της νέας διοίκησης

Η εκλογή της Μάσινγκ ήταν ομόφωνη από το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, για εξαετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής με πλειοψηφία δύο τρίτων. Η θέση του Γενικού Διευθυντή/ριας σχετίζεται με τον σχεδιασμό και το συντονισμό των στρατηγικών στόχων της DW, οργανώνοντας τη δράση στον ταχέως εξελισσόμενο χώρο της διεθνούς ειδησεογραφίας.

Η Deutsche Welle προσεγγίζει εβδομαδιαία 320 εκατομμύρια χρήστες, παράγοντας ειδήσεις, εκπομπές και ψηφιακό περιεχόμενο σε 32 γλώσσες και διαθέτει προσωπικό 4.000 ατόμων από 140 χώρες. Τα βασικά θεματικά πεδία της DW περιλαμβάνουν την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την κοινωνική δικαιοσύνη, το διεθνές εμπόριο, εκπαίδευση, υγεία, περιβάλλον, τεχνολογία και καινοτομία.

Επιμέλεια: Δήμητρα Κυρανούδη

Πηγή: Deutsche Welle

