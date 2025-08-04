Εντυπωσιακή άνοδο στα καθαρά της κέρδη σημείωσε η εταιρεία Παπουτσάνης, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του 2025.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 40,2 εκατ. ευρώ (έναντι 31,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024), ήτοι αυξημένος κατά 27%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Όσον αφορά την συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας στον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου 2025, επισημαίνεται ότι το 31% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 15% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 41% από παραγωγές τρίτων και το 13% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται σε 3,2 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 38% (έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024).

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 14,9 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 37% έναντι 38% το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Τα λειτουργικά έξοδα (διάθεσης, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης) αυξήθηκαν κατά 26%, λόγω μεταβλητών ως προς τον κύκλο εργασιών δαπανών, αύξησης των δαπανών προώθησης και υποστήριξης των πωλήσεων της κατηγορίας των επωνύμων προϊόντων, τα οποία παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη, και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Στη βελτίωση των Κερδών μετά από φόρους συντελεί και ο μειωμένος φόρος εισοδήματος ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης επενδυτικών προγραμμάτων που προβλέπουν φοροαπαλλαγές.

Για το σύνολο του 2025, η Εταιρεία προβλέπει τη διατήρηση υψηλού ρυθμού ανάπτυξης του κύκλου εργασιών, τόσο ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των υφιστάμενων και της έναρξης σημαντικών νέων συνεργασιών, όσο και χάρη στην περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων των επωνύμων προϊόντων, με δυναμική επέκταση σε νέες κατηγορίες και κανάλια, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

Επώνυμα Προϊόντα: Η κατηγορία παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη κατά 37% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024, ως αποτέλεσμα της δυναμικής επέκτασης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και της εισόδου της Εταιρείας σε νέες σημαντικές κατηγορίες φροντίδας νοικοκυριού. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης στις κατηγορίες Οικιακής Φροντίδας έχει υπερδιπλασιαστεί το Ά Εξάμηνο του έτους, χάρη στη θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στα καινοτόμα προϊόντα της Εταιρείας, ενώ θετικά κινήθηκαν οι πωλήσεις και στις παραδοσιακές κατηγορίες δραστηριοποίησης, αυτές της Προσωπικής Περιποίησης, καταγράφοντας ανάπτυξη 8% το Ά Εξάμηνο του 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα: Οι πωλήσεις της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 7% το Α’ εξάμηνο του 2025, οδηγούμενες τόσο από την ανάπτυξη των πωλήσεων των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων Παπουτσάνης, όσο και από τις πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων τρίτων στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων Παπουτσάνης παρουσίασαν αύξηση κατά 18% το Ά Εξάμηνο του 2025, σε σχέση με το Ά Εξάμηνο του 2024, με δυναμική ανάπτυξη τόσο στην εγχώρια αγορά (+15%), όσο και στις αγορές του εξωτερικού (+33%).

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Οι πωλήσεις της κατηγορίας σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη το Α’ Εξάμηνο καθώς έκλεισαν με αύξηση +44% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, χάρη στη διεύρυνση της συνεργασίας με υφιστάμενους πελάτες.

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών: Οι πωλήσεις της κατηγορίας των σαπωνομαζών παρουσίασαν οριακή μείωση κατά 2% σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2024.

Επιχειρηματική προοπτική

Για το έτος 2025 η Εταιρεία στοχεύει στη διατήρηση του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης του κύκλου εργασιών και ανάλογη βελτίωση της κερδοφορίας. Ειδικότερα, η Εταιρεία προβλέπει διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών για το σύνολο του έτους, ως αποτέλεσμα της επέκτασης των υφιστάμενων και της έναρξης σημαντικών νέων συνεργασιών στους πυλώνες των παραγωγών για τρίτους και ειδικών σαπωνομαζών. Επιπλέον, αναμένεται σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της κατηγορίας επωνύμων προϊόντων, καθώς ήδη από το 2024 η Παπουτσάνης πέραν των προϊόντων προσωπικής φροντίδας, στα οποία παραδοσιακά δραστηριοποιείται επί δεκαετίες, έχει επεκταθεί και στην κατηγορία οικιακής φροντίδας.

Αναλυτικά ανά πυλώνα δραστηριότητας:

Ο πυλώνας των επώνυμων προϊόντων Παπουτσάνης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και αναμένεται να διατηρήσει και το 2025 την δυναμική διψήφια ανάπτυξή του, μέσω του εμπλουτισμού της γκάμας των προϊόντων και της μεγαλύτερης διείσδυσης στην κατηγορία της οικιακής φροντίδας με νέα προϊόντα. Επιπλέον, σημαντικά ενισχυμένες προβλέπεται να είναι και οι εξαγωγές των επώνυμων προϊόντων για το 2025.

Ο τομέας των ξενοδοχειακών προϊόντων αναμένεται να αποτελέσει σημαντική περιοχή εστιασμού της Παπουτσάνης, καθώς οι προβλέψεις για τον τουρισμό είναι θετικές, τόσο στην Ελλάδα, έπειτα από μία χρονιά ρεκόρ το 2024, όσο και στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα εξακολουθούμε να χτίζουμε δυναμικά τις μακροχρόνιες υπάρχουσες συνεργασίες με στρατηγικούς πελάτες μας, ενώ έχουν μπει ισχυρές βάσεις για την ανάπτυξη των εξαγωγών των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων μας σε μία σειρά από νέες αγορές.

Τέλος, οι κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και ειδικών σαπωνομαζών αναμένεται να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους κυρίως μέσω διεύρυνσης του πελατολογίου και περαιτέρω ανάπτυξης της γκάμας των προϊόντων που παράγονται για τους πελάτες αυτούς.



Πηγή: skai.gr

