Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αρμόδιου για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Σταύρου Καλαφάτη, ορίζονται τα νέα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Η θητεία των 15 μελών του ΕΣΕΤΕΚ είναι τριετής, που μπορεί να ανανεώνεται.

Η νέα σύνθεση του ΕΣΕΤΕΚ έχει ως εξής:

1. Δρ. Γεώργιος Νούνεσης του Φειδία, Ερευνητής Α’, Διευθυντής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ως Πρόεδρος.



2. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Αντιπρόεδρος.



3. Κωνσταντίνος Συνολάκης του Εμμανουήλ, Ακαδημαϊκός, Εθνική Ακαδημία Μηχανικών, Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, ως μέλος.

4. Παναγιώτης Κετικίδης του Χαράλαμπου, Πρόεδρος Δ.Σ, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. (ΑΖΚ), Καθηγητής Καινοτομίας και Τεχνολογίας, University of York Europe Campus, CITY College, Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC), Πρόεδρος & Συν-ιδρυτής του Ελληνικού Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων (HeBAN), ως μέλος.

5. Δημήτριος Τζοβάρας του Κωνσταντίνου, Διευθυντής Ερευνών, Ερευνητής Α’ , Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης /Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ως μέλος.

6. Θεόφιλος Μυλωνάς του Κωνσταντίνου, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και Πληροφορικής Ελλάδος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της YSOFT AE, Partner στο TECS Capital Fund, ως μέλος.

7. Σταμάτιος Αγγελόπουλος του Χαράλαμπου, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Πρύτανης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΔΙΠΑΕ, ως μέλος.

8. Κυριάκος Υάκινθος του Ιωάννη, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως μέλος.

9. Παρασκευούλα Τσούνα του Κωνσταντίνου, Distinguished Professor Philosophy, University of California (Santa Barbara), ως μέλος.

10. Ευτέρπη Δεμίρη του Κωνσταντίνου, Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διευθύντρια Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής του ΑΠΘ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ως μέλος.

11. Αικατερίνη Σαρρή του Κρίτωνα, Καθηγήτρια στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως μέλος.

12. Ιωάννης Αλέξανδρος Ασσαέλ του Μάρκου, Εθνικός εκπρόσωπος στο Global Partnership on Artificial Intelligence του OECD και Staff Research Scientist, Google DeepMind, ως μέλος.

13. Δημήτριος Βέργαδος του Διονυσίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κάτοχος της Έδρας UNESCO «Creative Cities in Motion: Urban Sustainable Mobility and Utilization of Cultural Resources», ως μέλος.

14. Ευτυχία Βαγενά του Ξενοφώντος, Καθηγήτρια Βιοηθικής και Πολιτικής Υγείας στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης, ως μέλος.

15. Παναγιώτης Καραμπίνης του Δημητρίου, Managing Director της Endeavor Greece / Διευθύνων Σύμβουλος, ως μέλος.



