

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους με όλους τους τομείς δραστηριότητας να καταγράφουν άνοδο. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 49% και ανήλθαν σε € 989,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) αυξήθηκε κατά 55,1%, φθάνοντας τα € 135,5 εκατ..

Αξιοσημείωτη είναι η απόδοση του τομέα Παραχωρήσεων, με τα έσοδα και την λειτουργική κερδοφορία να κινούνται πλέον σε υψηλότερα επίπεδα (αύξηση κατά 94% και 96% αντίστοιχα). Παράλληλα, ο τομέας Κατασκευής παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 16,7% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 41,3%. Τέλος, στον τομέα Ενέργειας η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 10%, παρά τις ανταγωνιστικές πιέσεις και την μεταβλητότητα της αγοράς.

Σημειώνεται ότι η λειτουργική κερδοφορία που καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο αναμένεται να είναι διατηρήσιμη, καθώς προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των παραχωρήσεων. Περαιτέρω ενίσχυση της αναμένεται με την λειτουργία των επόμενων έργων παραχωρήσεων, όπως η Εγνατία Οδός και το αεροδρόμιο Καστελίου.

Τα κέρδη προ φόρων για το πρώτο τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε € 29,0 εκατ. και παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, ως συνέπεια των αυξημένων αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών εξόδων. Τα καθαρά κέρδη των μετόχων χωρίς την επίδραση μη λειτουργικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε € 26,0 εκατ..

Ο δανεισμός με αναγωγή (Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός της μητρικής εταιρείας1) ανήλθε σε € 169 εκατ. (έναντι € 153 εκατ. το 2024), ενώ τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα για το σύνολο του Ομίλου ανέρχονται σε € 1,48 δισ., εκ των οποίων € 0,8 δισ. αφορούν τη μητρική εταιρεία.

Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλους τους τομείς

Η δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, καθώς επιταχύνθηκε η υλοποίηση έργων που βρίσκονταν υπό κατασκευή και νέα έργα ξεκίνησαν να κατασκευάζονται, ενώ παράλληλα οι καιρικές συνθήκες ήταν ηπιότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Επίσης, τα περιθώρια κέρδους συνέχισαν να κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα ως αποτέλεσμα του μείγματος των έργων αλλά και της εκτελεστικής ικανότητας και προσήλωσης του Ομίλου. Όσον αφορά το ανεκτέλεστο, στις 31.03.2025 ανήλθε σε € 6,7 δισ.. Ποσοστό άνω του 50% του ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο.

Στις παραχωρήσεις σημειώθηκε, όπως αναμενόταν, σημαντική αύξηση σε επίπεδο εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας, διαμορφώνοντας πλέον μία νέα «βάση» για τα μεγέθη του τομέα. Η επίδοση αυτή οφείλεται, αφενός, στην αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σε ολόκληρο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου και αφετέρου στη συμβολή του έργου παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού, το οποίο συνεισέφερε για το πρώτο τρίμηνο € 41,5 εκατ. σε επίπεδο adj. EBITDA.

Όσον αφορά την κυκλοφορία οχημάτων, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, αυξήθηκε κατά 5,1% στην Αττική Οδό[3], κατά 9,0% στη Νέα και Κεντρική Οδό (λόγω και της παράδοσης νέων τμημάτων στην Κεντρική Οδό), και κατά 4,1% στην Ολυμπία Οδό. Πλέον, οι παραχωρήσεις, με το σταθερό και επαναλαμβανόμενο προφίλ εσόδων τους, αποτελούν τον βασικό τομέα της συνολικής κερδοφορίας του Ομίλου - συμμετοχή που αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με την έναρξη και των νέων έργων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος αναμένει χρηματικές διανομές ύψους περίπου € 60 εκατ. από την Αττική Οδό εντός του 2025, σε συνέχεια της ισχυρής λειτουργικής και ταμειακής κερδοφορίας του έργου παραχώρησης, η οποία σε αυτή την φάση κινείται υψηλότερα των προβλέψεων.

Στον τομέα της Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρισμού από Θερμικές Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2,4%, ενώ η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά κατέγραψε άνοδο κατά 69% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2024 κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών φυσικού αερίου.

H ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ παρουσίασε αύξηση 28% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης συμμετοχής του εργοστασίου στην αγορά, λόγω υψηλής ζήτησης και αυξημένων εξαγωγών. Στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ο Όμιλος κατάφερε να διατηρήσει τα μερίδια αγοράς του με τους όγκους πωλήσεων να καταγράφουν μικρή άνοδο. Ως συνέπεια των αυξημένων τιμών αναφοράς στη χονδρεμπορική αγορά, οι συνολικές πωλήσεις του τομέα αυξήθηκαν, ενώ η καθετοποιημένη διάρθρωσή του συνέβαλε στην αύξηση της κερδοφορίας κατά 10%, παρά τις εντεινόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις, ειδικά στον κλάδο της προμήθειας.

Χρέος – ταμειακά διαθέσιμα

Ο καθαρός δανεισμός με αναγωγή (Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος της Μητρικής εταιρείας) διαμορφώθηκε σε € 169 εκατ., έναντι € 153 εκατ. την 31.12.2024. Το Συνολικό Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος1 του Ομίλου (περιλαμβανομένων και των συμβάσεων project finance – δανεισμός χωρίς αναγωγή) ανήλθε σε 3.287 εκατ. ευρώ, έναντι 3.258 εκατ. ευρώ την 31.12.2024.

Τα Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου (εξαιρουμένων των δεσμευμένων καταθέσεων ύψους € 70 εκατ.) διαμορφώθηκαν σε € 1.480 εκατ., εκ των οποίων € 816 εκατ. σε επίπεδο Μητρικής.

Πηγή: skai.gr

