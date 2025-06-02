xAI: Επιδιώκει αποτίμηση 113 δισ. δολαρίων με πώληση μετοχών 300 εκατ. δολαρίων

Η xAI του Ίλον Μασκ επιδιώκει αποτίμηση 113 δισεκατομμυρίων δολαρίων με πώληση μετοχών αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρει τη Δευτέρα η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση.
Η πώληση των μετοχών θα επιτρέψει σε εργαζομένους της xAI να διαθέσουν τα μερίδιά τους σε νέους επενδυτές. Αυτή η δευτερογενής προσφορά μετοχών αναμένεται να ακολουθηθεί από μεγαλύτερο γύρο χρηματοδότησης, στον οποίο η xAI σχεδιάζει να διαθέσει νέο μετοχικό κεφάλαιο σε εξωτερικούς επενδυτές.
Η νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης απέκτησε την X, την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων του Μασκ.
Η συμφωνία αποτίμησε την xAI στα 80 δισεκατομμύρια δολάρια και την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X - παλαιότερα γνωστή ως Twitter - στα 33 δισεκατομμύρια δολάρια, είχε δηλώσει τότε ο Μασκ.
Η xAI ιδρύθηκε λιγότερο από δύο χρόνια πριν, και βρισκόταν σε συνομιλίες με επενδυτές για την άντληση περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε το Bloomberg News τον Απρίλιο.
Η xAI δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό του ρεπορτάζ των FT.
