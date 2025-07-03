Ο Γιώργος Καράμπελας εντάσσεται στον Όμιλο Ελληνικά Οινοποιεία

Ο Όμιλος Ελληνικά Οινοποιεία ΑΕ ανακοίνωσε την ένταξη του Γιώργου Καράμπελα στη διοικητική του ομάδα ως Senior Executive Στρατηγικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με μεγάλη εμπειρία στον χώρο του retail και του brand strategy, ο κ. Καράμπελας, έρχεται να ενισχύσει δυναμικά το συνολικό αποτύπωμα του Ομίλου, που περιλαμβάνει τα Οινοποιεία Μπουτάρη, το Κτήμα Σεμέλη και το φυσικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ, ενώ συμμετέχει στο επενδυτικό πλάνο της PREMIA Properties και της ΤΕΜΕΣ ΑΕ για την παραγωγή και την εκμετάλλευση των παραγόμενων κρασιών της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου.

O Γιώργος Καράμπελας έχει διατελέσει Marketing Director στην Κωτσόβολος - Dixons επί 10 έτη. Έκτοτε, έχει αφήσει το στίγμα του ως στρατηγικός σύμβουλος και υπεύθυνος ανάπτυξης σε σημαντικούς οργανισμούς όπως Lamda Development, Kraft Paints, Media Strom, Πλαίσιο, 362 Grocery και Nova Constructions (Lux & Easy / Hilton Garden Inn).

Κατέχει International MBA από το Πανεπιστήμιο του Glamorgan, B.B.A. από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Deree College) και πιστοποίηση NLP Practitioner και έχει παρακολουθήσει προγράμματα ηγεσίας στο Henley Business School και στο Windsor!Leadership Trust. Είναι επιπλέον Γενικός Γραμματέας στο Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Pierce-Deree).

Πηγή: skai.gr

