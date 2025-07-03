Στη δημοσίευση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024, προχώρησε η ΟΛΠ ΑΕ, ανταποκρινόμενη στις νέες απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων Αναφοράς για τη Βιωσιμότητα (ESRS).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η παρούσα έκθεση αποτυπώνει τη συστηματική ενσωμάτωση των αρχών ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση) στις επιχειρησιακές πρακτικές του Λιμένος Πειραιά και αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ΟΛΠ ΑΕ για διαφάνεια, βιωσιμότητα και συνεχή βελτίωση.

Μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, μετρήσιμους στόχους και τεκμηριωμένα αποτελέσματα, η εταιρεία επιβεβαιώνει τη στρατηγική της προσήλωση στην ανάπτυξη ενός λιμένα πρότυπου, με θετικό αποτύπωμα για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Ενδεικτικά, εντός του 2024 ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της εξειδικευμένης μελέτης για τη θωράκιση του λιμένα έναντι της κλιματικής αλλαγής, ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα θα μελετηθούν αναλυτικά τα μέτρα για την προσαρμογή του λιμένα στην κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, ξεκίνησε η κατάρτιση σχεδίου δράσης για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του λιμένα, καθώς και η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης και καταγραφής περιβαλλοντικών δεδομένων. Επιπλέον, εκπονήθηκε σχέδιο αντιμετώπισης του θορύβου στην περιοχή του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων και ενισχύθηκε το δίκτυο των σταθμών μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας εντός του λιμένα.

Στον τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης, εκδόθηκαν και επικαιροποιήθηκαν θεμελιώδεις Εσωτερικοί Κανονισμοί και πολιτικές που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την κανονιστική συμμόρφωση της εταιρείας.

Στο κοινωνικό πεδίο, επισημαίνεται ότι κατά το 2024 το αντάλλαγμα παραχώρησης προς το Δημόσιο υπερέβη το ποσό των 8 εκατ. ευρώ, ενώ οι δωρεές και χορηγίες στο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ξεπέρασαν το ποσό των 565.000 ευρώ. Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε η μελέτη και αδειοδότηση σύγχρονου πάρκου στην περιοχή της Κρουαζιέρας, το οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί από την ΟΛΠ ΑΕ, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, οι ώρες κατάρτισης του προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ σημείωσαν αύξηση κατά 31,6%, αποτυπώνοντας την επένδυση της εταιρείας στον ανθρώπινο παράγοντα και δυναμικό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ ΑΕ, Su Xudong, υπογράμμισε τη σημασία της δημοσίευσης της Έκθεσης Βιωσιμότητας, ως εργαλείο για την καταγραφή της προόδου που έχει επιτευχθεί, αλλά και ως οδικό χάρτη για τα επόμενα βήματα στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης του λιμένα.

Η συνεπής αυτή δέσμευση στις αρχές της βιωσιμότητας και της αριστείας αντικατοπτρίζεται στις διακρίσεις που έχει αποσπάσει η ΟΛΠ ΑΕ για το 2024, μεταξύ άλλων: το βραβείο «Ferry Shipping Port of the Year 2024», η διάκριση στα «Environmental Awards 2024» για την κυκλική οικονομία, και στα «Compliance Awards 2024» για τις πρακτικές κανονιστικής συμμόρφωσης και διαφάνειας, καθώς και η ανάδειξή της, ανάμεσα στις πιο βιώσιμες εταιρείες της Ελλάδας.

Στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2024, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΟΛΠ ΑΕ, παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των στόχων, των ενεργειών και των επιδόσεων της εταιρείας, ανά πυλώνα δράσης.

