Vodafone: 1500 λεπτά ομιλίας και 20 GB για τους πληγέντες από την πυρκαγιά στην Ιεράπετρα

Η Vodafone αναστέλλει τις εισπρακτικές ενέργειες για φραγή εισερχομένων ή/και εξερχομένων κλήσεων για τους κατοίκους των ανωτέρω περιοχών μέχρι και 18 Ιουλίου

Vodafone

Οι συνδρομητές της Vodafone, ιδιώτες και επαγγελματίες, συμβολαίου κινητής, καρτοπρογράμματος και καρτοκινητής καθώς και οι πελάτες σταθερής που πλήττονται από τις πυρκαγιές στην Ιεράπετρα, θα έχουν στη διάθεση τους, από 3 Ιουλίου 2025 και για 15 μέρες, έως και 18 Ιουλίου, αυτόματα και δωρεάν:

  •    1500 λεπτά ομιλίας στο κινητό προς εθνικά κινητά και σταθερά
  •     20 GB στο κινητό

Οι συνδρομητές θα ενημερωθούν για την ενεργοποίηση με SMS στο κινητό τους.

Επιπλέον, η Vodafone αναστέλλει τις εισπρακτικές ενέργειες για φραγή εισερχομένων ή/και εξερχομένων κλήσεων για τους κατοίκους των ανωτέρω περιοχών μέχρι και 18 Ιουλίου 2025.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: επιχειρήσεις Ιεράπετρα Κρήτη Πυρκαγιά
