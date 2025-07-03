Alpha Bank: Στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα με εξειδικευμένα workshops

Αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξη της στην ανάπτυξη και την ευρωστία των μικρών επιχειρήσεων στη χώρα μας, η Alpha Bank ολοκλήρωσε τον καθιερωμένο εξαμηνιαίο κύκλο

ενημερωτικών ημερίδων, που έχουν ως σκοπό την ενημέρωση επιχειρηματιών σχετικά με την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση βιώσιμων

επενδυτικών σχεδίων.

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, οι άνθρωποι του Small Business Banking σε συνεργασία με το Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας ταξίδεψαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Ρόδο,

Χανιά και Καβάλα, πραγματοποιώντας συνολικά 12 workshops, τα οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 επιχειρηματίες.

Σε κάθε workshop συμμετείχαν 25 πελάτες – μικρές επιχειρήσεις, όπου μέσα διαδραστικές συζητήσεις, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από στελέχη της Alpha Bank σχετικά με τις

μακροοικονομικές προοπτικές της εγχώριας οικονομίας, τις τάσεις σε σημαντικούς επιχειρηματικούς κλάδους αλλά και τους τρόπους αξιοποίησης των διαθέσιμων αναπτυξιακών

χρηματοδοτικών εργαλείων.

Παράλληλα, τα στελέχη της Τράπεζας και μέλη του Οικοσυστήματος Συνεργατών (Consulting Ecosystem) προσέφεραν mentoring και την τεχνογνωσία τους για την αξιοποίηση πόρων

αναπτυξιακών προγραμμάτων, (π.χ.Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος) καθώς και χρηματοδοτικών εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) και του European Investment Fund, με σκοπό την υλοποίηση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων.

Επίσης, μετά τη διενέργεια του κάθε workshop, τα στελέχη της Alpha Bank είχαν one-to-one συναντήσεις με πελάτες, παρέχοντας mentoring και εξατομικευμένη συμβουλευτική

προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Βασικός ομιλητής στα workshops ήταν ο Αλέξανδρος Τόλιας, Small Business Banking Director της Τράπεζας. Κάνοντας έναν απολογισμό του A’ εξαμήνου ο κ. Τόλιας δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα

υπερήφανοι και χαρούμενοι που για ακόμα μία χρονιά πραγματοποιήσαμε αυτές τις ενημερωτικές εκδηλώσεις συμβουλευτικής τραπεζικής, που έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμες για τους

επιχειρηματίες και τα στελέχη επιχειρήσεων από όλην την Ελλάδα.

Η Alpha Bank δε σταματά να τοποθετείται δυναμικά ως στρατηγικός σύμβουλος των επιχειρήσεων, υπηρετώντας το σκοπό της να στηρίζει την πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο».

Από την πλευρά του, ο Συμεών Διαμαντίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), ο οποίος παρακολούθησε το workshop της Θεσσαλονίκης δήλωσε: «Το workshop που

παρακολουθήσαμε από τα στελέχη και τους συνεργάτες της Alpha Bank ήταν εξαιρετικό καθώς ενημερωθήκαμε για ζητήματα, όπως τα προγράμματα επιδότησης που προσφέρονται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου και του ΕΣΠΑ, καθώς και για τα προγράμματα χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και την Alpha Bank.Αναλύθηκαν και εξηγήθηκαν βασικές πτυχές και θέματα υψηλού ενδιαφέροντος και απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις των συμμετεχόντων κατά τη συζήτηση που ακολούθησε. Περιμένουμε μεενδιαφέρον και τα επόμενα workshops»

Τα Small Business Workshops θα συνεχίσουν εκ νέου από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Στο επίκεντρο η γυναικεία επιχειρηματικότητα

Την ίδια στιγμή, ολοκληρώθηκε και ο φετινός κύκλος του προγράμματος Alpha Females for Venture Garden, μιας σειράς επιμορφωτικών σεμιναρίων αποκλειστικά για γυναίκες επιχειρηματίες που διοργανώνεται από κοινού με το Anatolia College στη Θεσσαλονίκη και το Alba Graduate Business School, The American College of Greece στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα αποτελεί ουσιαστικά έναν επιχειρηματικό «επιταχυντή» για απόφοιτες του προγράμματος Venture Garden που έχει σχεδιάσει το Κολεγίο του οποίου χορηγός είναι η Alpha

Bank.

Με τη συμμετοχή τους στο ειδικό σεμινάριο που διοργανώθηκε από την τράπεζα, οι απόφοιτες ενισχύουν ακόμα περισσότερο τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους στην

επιχειρηματικότητα.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο πλάσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Alpha Bank σε συνεργασία με στελέχη της διεύθυνσης Small Business Banking,

που συμμετέχουν ως εισηγητές στα workshops με θέμα τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για μικρές επιχειρήσεις.

Από το 2024, η Τράπεζα έχει υποστηρίξει τρεις κύκλους του Venture Garden σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Ηράκλειο, καθώς και δύο κύκλους Alpha Females for Venture Garden σε Αθήνα και

Θεσσαλονίκη, οπού έχουν ωφεληθεί συνολικά 193 γυναίκες επιχειρηματίες.

Η Ελένη Ροζάκου, SB Regional Sales Manager της Alpha Bank που συμμετείχε ως εισηγήτρια του Alpha Females for Venture Garden δήλωσε: «H προστιθέμενη αξία της εξειδικευμένης γνώσης που μοιραστήκαμε με τις συμμετέχουσες, μετουσίωσε ένα προγραμματισμένο workshop σε μία ζωντανή, διαδραστική, συμβουλευτική συζήτηση με πρακτικές προτάσεις και εργαλεία

χρηματοδοτικής στήριξης που διευκολύνουν την μετάβαση τους από νεοφυείς επιχειρήσεις στο σήμερα σε δυναμικές και ανθεκτικές επιχειρήσεις της επόμενης ημέρας, με γοργούς ρυθμούς»

O Αλέξης Κομσέλης, Διευθυντής AHEAD - Alba Hub for Entrepreneurship and Development, Alba Graduate Business School, The American College of Greece δήλωσε: «Το VentureGarden, με την πολύτιμη υποστήριξη της Alpha Bank, συνεχίζει να ενδυναμώνει τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε όλη τη χώρα.Προσφέροντας από το 2014 στοχευμένη εκπαίδευση, εξατομικευμένη καθοδήγηση και δημιουργώντας μία δυναμική κοινότητα υποστήριξης, διασφαλίζουμε την ενίσχυση και τη βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρήσεων από κάθε υπόβαθρο. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε επιχειρηματίες που προέρχονται από ευάλωτες και περιθωριοποιημένες κοινότητες με περιορισμένες επιλογές

υποστήριξης. Στόχος μας είναι η δημιουργία νέων δυναμικών επιχειρήσεων, αλλά και ο μετασχηματισμός υφιστάμενων ΜΜΕ ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες τις αγοράς»

