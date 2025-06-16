Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά από την ΜΙΝΕΡΒΑ των εμπορικών σημάτων ελαιολάδου και λοιπών ελαίων 'Αλτις, Ελάνθη, Φλώρα και Sol. Με την έγκριση της Επιτροπής, ολοκληρώνεται η διαδικασία απόκτησης των σημάτων στο πλαίσιο της συμφωνίας της ΜΙΝΕΡΒΑ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων ΑΕ και της Flora Food Group.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με την εξαγορά αυτή, στρατηγικός στόχος της ΜΙΝΕΡΒΑ είναι να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο του ελαιολάδου και λοιπών ελαίων και να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο των εμπορικών σημάτων της με τις επωνυμίες 'Αλτις, Ελάνθη, Φλώρα και Sol.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων, με ιστορία και εμπειρία 120 χρόνων, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες της χώρας στον τομέα των τροφίμων. Με ισχυρά brand names όπως το Μινέρβα, το Χωριό, το Pummaro, το ΤΟΠ, το Φαστ, διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται από το ελαιόλαδο και τα προϊόντα τομάτας σε προϊόντα ξιδιού, μαργαρίνης. τυροκομικά, condiments κα, που καλύπτουν τις όλο και πιο απαιτητικές διατροφικές ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία τόσων χρόνων, αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς και πρωτοπορεί, λανσάροντας προϊόντα που συνδυάζουν την καινοτομία με την ποιότητα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

